 Título de papas fritas: Las evidencias que permitieron la captura de los "Plata fácil" en la "Operación Imperio" - Chilevisión
Minuto a minuto
Un grito desesperado y un auto huyendo: El registro clave contra médico detenido por abuso sexual en Viña Televisores, hornos y calefatores: El listado de objetos que serían requisados a reos de Punta Peuco Vigilaba a sus víctimas en plena calle: Quién es el médico detenido por abuso sexual por sorpresa en Viña Tras nómina del Servel: Los candidatos que enfrentan procesos judiciales y buscan cupo en el Congreso Luces y un tripulante que corre: Revelan videos del Cobra la noche que desapareció la lancha Bruma
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
01/09/2025 11:42

Título de papas fritas: Las evidencias que permitieron la captura de los "Plata fácil" en la "Operación Imperio"

Audios, videos y documentos claves que permitieron la captura de más de 40 miembros de la organización fueron revelados en exclusiva en el matinal Contigo en Directo.

Publicado por CHV Noticias

La semana pasada 41 integrantes de los “Plata fácil” fueron detenidos en medio de allanamientos realizados en las regiones Metropolitana, de La Araucanía y de Los Ríos, bajo el contexto de la Operación Imperio.

Luego de más de un año de investigación, la Policía de Investigaciones (PDI) logró desbaratar a esta organización que se dedicada a la estafa y el lavado de activos. 

Dentro de los bienes que lograron incautar se encontraron un avión, una lancha y autos de lujos, entre los que destaca un McLaren, que vale sobre los 100 millones de pesos, un Tesla y casi 30 vehículos de exclusivas marcas. 

La evidencia que hizo caer a los "Plata fácil" en la "Operación Imperio"

El jueves y viernes de la semana pasada los implicados tuvieron su audiencia de control de detención, en la que se determinó prisión preventiva y arresto domiciliario total para los integrantes de los "Plata fácil".

El matinal Contigo en la Mañana reveló documentos exclusivos sobre los audios, videos y otros antecedentes que permitieron explicar el actuar de la banda que se dedicaba al lavado de activos. 

Incluso hay algunos insólitos como un título profesional presentado por uno de los imputados con la foto de un peluche de un paquete de papas fritas que presentó ante el Servicio de Impuestos Internos para crear una empresa. 

Sumado a eso, se presentó evidencia de escuchas telefónicas de Matías Martínez, líder de la banda, en donde quedó en evidencia cómo se coordinaban para cometer las estafas

Publicidad

Destacamos

Noticias

“Aquí hay un mensaje”: Las 2 teorías tras el violento crimen de Baby Bandito en Cerro Navia

Lo último

Lo más visto

“Aquí hay un mensaje”: Las 2 teorías tras el violento crimen de Baby Bandito en Cerro Navia

Mientras el suegro del conocido delincuente insiste en que otros antisociales intentaron robar su vehículo BMW, desde las policías cobra fuerza la hipótesis de un posible ajuste de cuentas.

01/09/2025

El gesto que hizo llorar a María José Quintanilla en pleno concierto: “No estaba preparada”

A través de Instagram, la cantante habló del emotivo momento que vivió durante un show. "Me produce mucha alegría, pero también esa sensación de vale la pena", expresó.

01/09/2025

VIDEO | Acechaba semidesnudo: Captan modus operandi de médico acusado de abusar a adolescente en Viña

Se trata de un traumatólogo infantil, quien atiende en consultas privadas y en el Hospital Carlos Van Buren. El sujeto fue detenido por abuso sexual por sorpresa contra una mujer y una menor de 17 años.

01/09/2025

“Feliz aniversario”: Las curiosas publicaciones de Rosemarie Dietz tras destapar infidelidad

La exbailarina de Mekano sorprendió a sus seguidores con una publicación que borró horas después en donde aparece su expareja. La eliminó horas después y luego publicó un enigmático mensaje.

01/09/2025