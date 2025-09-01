Título de papas fritas: Las evidencias que permitieron la captura de los "Plata fácil" en la "Operación Imperio" - Chilevisión

Audios, videos y documentos claves que permitieron la captura de más de 40 miembros de la organización fueron revelados en exclusiva en el matinal Contigo en Directo.

La semana pasada 41 integrantes de los “Plata fácil” fueron detenidos en medio de allanamientos realizados en las regiones Metropolitana, de La Araucanía y de Los Ríos, bajo el contexto de la “Operación Imperio”.

Luego de más de un año de investigación, la Policía de Investigaciones (PDI) logró desbaratar a esta organización que se dedicada a la estafa y el lavado de activos.

Dentro de los bienes que lograron incautar se encontraron un avión, una lancha y autos de lujos, entre los que destaca un McLaren, que vale sobre los 100 millones de pesos, un Tesla y casi 30 vehículos de exclusivas marcas.

La evidencia que hizo caer a los "Plata fácil" en la "Operación Imperio"

El jueves y viernes de la semana pasada los implicados tuvieron su audiencia de control de detención, en la que se determinó prisión preventiva y arresto domiciliario total para los integrantes de los "Plata fácil".

El matinal Contigo en la Mañana reveló documentos exclusivos sobre los audios, videos y otros antecedentes que permitieron explicar el actuar de la banda que se dedicaba al lavado de activos.

Incluso hay algunos insólitos como un título profesional presentado por uno de los imputados con la foto de un peluche de un paquete de papas fritas que presentó ante el Servicio de Impuestos Internos para crear una empresa.

Sumado a eso, se presentó evidencia de escuchas telefónicas de Matías Martínez, líder de la banda, en donde quedó en evidencia cómo se coordinaban para cometer las estafas