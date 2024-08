Sistema de Admisión Escolar: Los mitos y verdades de la plataforma de postulación a colegios - Chilevisión

REALIDAD : La postulación a establecimientos comienza el 2 de agosto, a las 09:00 horas, y se cierra el 30 de agosto, a las 14:00 horas, por lo que las familias pueden postular en cualquiera de esos 28 días . Es decir, no hay una postulación por orden de llegada. Incluso pueden modificar el orden de preferencias, agregar establecimientos o eliminar su postulación hasta el día en que se cierre el proceso. Cuando se cierre, el SAE comenzará a asignar los cupos .

MITO: Si uso el SAE y no me gusta el nuevo establecimiento que me asignaron, puedo quedarme con el establecimiento anterior.