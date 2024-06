Rosa Devés responde a polémico lienzo en U. de Chile: “No es la forma de expresar las ideas” - Chilevisión

La rectora de la Universidad de Chile se refirió al lienzo que instaló en el frontis de la Casa Central, donde aparecía un dibujo de ella con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.

La rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés, respondió al polémico lienzo colgado el pasado fin de semana en el frontis de la Casa Central.

La pancarta incluía un mensaje que decía: “A romper la relación sionista, 76 años de colonización, 80% de la población desplazada, 40.000 muertos en 8 meses”.

Junto con lo anterior, también aparecía una caricatura de Devés recibiendo un beso del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.

¿Qué dijo Rosa Devés por polémico lienzo en U. de Chile?

Rosa Devés se refirió este martes a la situación y espera que "quienes colgaron ese lienzo aprendan de esto, que no es la forma de expresar las ideas, menos en una universidad pública como la nuestra".

Respecto a las manifestaciones pro Palestina, Devés señaló que “nosotros tenemos un ‘acampe’ en la Casa Central, desde el 15 de mayo".

"Yo he hecho varias declaraciones, he ido explicando a lo largo de esta semana lo que ahí está ocurriendo. Y lo que tenemos con los estudiantes es una diferencia respecto de los convenios, de si deben revocarse o no los convenios con las universidades de Israel", sostuvo.

En esa línea, agregó que "si bien compartimos la visión respecto de la masacre en Palestina, que eso debe terminar, que los derechos humanos deben respetarse, pensamos que romper con universidades donde generalmente están las disidencias y las voces críticas es algo que no debe ocurrir”.

"Es legítimo tener distintas posiciones sobre aquello", subrayó la rectora, quien espera "seguir conversando sobre estos temas y aprender de esta crisis".

Crítica transversal a lienzo contra Rosa Devés

"La reflexión que se ha dado en estos días respecto de aquel lienzo ha sido muy importante y vamos a tener que seguir reflexionando sobre eso", agregó.

Consultada sobre si se tomarán medidas al respecto, la rectora dijo que “no necesariamente”.

Cabe mencionar que este hecho generó un repudio transversal en el mundo político. Desde el gobierno, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, crítico la acción en contra de Devés.

"El recurrir a caricaturas sexistas es agotar la posibilidad del debate, debate que caracteriza a la Universidad de Chile y apertura que siempre ha mostrado la dra. Devés", señaló la secretaria de Estado en su cuenta de X.

Un abrazo a la rectora @RosaDeves. El recurrir a caricaturas sexistas es agotar la posibilidad del debate, debate que caracteriza a la @uchile y apertura que siempre ha mostrado la dra. Devés. — Antonia Orellana (ella/she) (@totiorellanag) June 9, 2024

Mira las declaraciones acá: