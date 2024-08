“Las decisiones más drásticas con ellos”: Ricardo Yáñez se refirió a eventual participación de carabineros en robo a Brinks - Chilevisión

En medio de una actividad donde también participó la ministra del Interior, Carolina Tohá, al General Director de Carabineros se le preguntó por una eventual participación de uniformados en el robo.

Este miércoles, el Juzgado de Garantía de Rancagua determinó que los 18 detenidos por el asalto a la sucursal Brinks ocurrido el pasado viernes quedarán en prisión preventiva tras la audiencia de formalización que duró dos días.

Ahí surgió una información que causó impacto, pues uno de los detenidos habría señalado que había escuchado que funcionarios de carabineros estaban involucrados en el millonario robo a la sucursal de Rancagua.

En medio de una actividad donde también participó la ministra del Interior, Carolina Tohá, al General Director, Ricardo Yáñez, se le preguntó por una eventual participación de uniformados en el robo.

"Hasta el momento, y tal como ha señlalado el fiscal regional, no existe ningún antecedente que de cuenta de eso, lo que no significa que no se va a investigar... Si en el caso que hubiese una persona de la institución involucrada, no nos vamos a demorar ni un segundo en tomar las decisiones más drásticas con ellos", manifestó.

"El trabajo que desarrollaron mis hombres el día en que ocurrieron los hechos, donde se enfrentaron a disparos con los criminales y detuvieron a 18 personas, además de recuperar evidencia para esclarecer este hecho, no tiene comparación con que alguien se pueda desviar de los principios de la instituición... Por el momento no hay ningún antecedente", cerró la máxima autoridad de Carabineros.