Revelan que Agustín O'Ryan suplantó identidad de hermano gemelo para esconderse en Argentina - Chilevisión

La fiscal jefa de Constitución, Carmen Gloria Manríquez, reveló nuevos antecedentes en torno a la detención en Argentina del abusador sexual y desclasificó el modus operandi que empleó para no ser identificado en ese país.

Luego de permanecer prófugo durante más un año tras ser condenado por abuso sexual de menores en Curicó, Agustín Felipe O'Ryan Soler fue detenido este martes en un sector rural de Córdoba, Argentina.

Mientras la tramitación para su pronta extradición sigue su curso, la fiscal jefa de Constitución, Carmen Gloria Manríquez, experta en investigación de delitos sexuales, reveló nuevos detalles del arresto.

En conversación con Radio Cooperativa, la persecutora aseguró que no era la primera vez que intentaron encontrarlo, pues señaló que "él se movía constantemente" y que "habíamos tenido otros intentos fallidos de poder ubicarlo".

Agustín O'Ryan suplantó identidad de su hermano gemelo

Sin embargo, para esta ocasión, contó que hubo "antecedentes que establecieron que se encontraba en las inmediaciones del sector (en Córdoba)", por lo que confirmó que se trataba del abusador.

"Él tenía un hermano gemelo (...) él se hacía llamar 'Joaquín' y andaba con la cédula de su hermano", aseveró en la conversación, revelando así que O'Ryan suplantó la identidad de su hermano para no ser identificado.

"Se procedió a establecer que efectivamente era el condenado y pasó a una audiencia de control de detención en Argentina, en Córdoba, y ahora está en un centro penitenciario de esa ciudad, en espera de proceso de extradición", concluyó Manríquez.

Fiscal Manríquez aclaró que "en Chile no es delito ser prófugo"

En cuanto al proceso de extradición, la fiscal de Constitución informó que Fiscalía solicitó esta jornada la prisión preventiva del imputado en el Juzgado de Garantía de Curicó, una vez que este regrese a Chile.

Además, indicó que se elevarán los antecedentes ante la Corte de Apelaciones de Talca para iniciar el trámite y, así, elevarlo también a Cancillería para realizar las diligencias pertinentes.

En cuanto a un posible agravamiento de la pena de O'Ryan por su huida, aclaró que "en Chile no es un delito ser prófugo, el huir del cumplimiento de una condena no intensifica la pena, no es una circunstancia agravante".