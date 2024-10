Reportan incendio en local comercial de La Reina: Tránsito se encuentra cortado - Chilevisión

Durante esta segunda jornada de Elecciones 2024 se reportó un incendio al interior de una botillería ubicada en Avenida Larraín con calle Paula Jaraquemada, en la comuna de La Reina. Aunque Bomberos logró controlar el fuego para que no se propagara a los locales aledaños, el tránsito se encuentra cortado en Avenida Larraín a la altura de Plaza Egaña y lo mismo ocurre entre las calles Paula Jaraquemada y Vespucio. Si bien no se dan determinado aún las causas del fuego, en el incidente no hubo heridos, sin embargo el corte de calles influye en el tránsito hacia los locales de votación ubicados en Avenida Irarrázaval, por lo que el llamado es a tomar vías alternativas y planificarse con antelación.