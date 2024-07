¿Podría producirse otro terremoto sobre 8 en Chile? Esto dijo geólogo sobre posible de mega evento - Chilevisión

El doctor en geología, Cristián Salazar, se refirió a los enjambres sísmicos identificados en la zona norte del país y entregó un análisis sobre la posibilidad de un próximo terremoto para Chile.

El doctor en geología, Cristián Salazar, se refirió al enjambre sísmico, es decir, la seguidilla de sismos que se han registrado en la zona norte del país, que ha alertado y causado gran preocupación debido a que esta situación podría -o no- desencadenar un terremoto.

El experto habló en exclusiva con Contigo en Directo, donde en primera instancia precisó a que el fenómeno percibido en el norte de Chile, sí correspondería a un enjambre sísmico.

“La definición de un enjambre sísmico es una seguidilla de eventos en un tiempo acotado en una zona geografíca. Entonces sí (...) Aquí, lo que tiene que llamar la atención es que si este enjambre es un evento precursor o no”, comenzó expresando Salazar.

“(En) Los eventos precursores (...) la diferencia está en que el siguiente es superior al otro (...) De hecho eso quedó muy bien registrado una semana antes del terremoto del 1985, el 3 de marzo, ocurrió. En el 27F también hubo eventos previos”, complementó.

En esa línea, Salazar continuó explicando que: “Es lo mismo que existe hoy día, de que hay zonas vulnerables, por eso llama la atención. O sea que hay dos componentes, seguidilla de eventos que lo han titulado como enjambre sísmico y por otro lado, la zona norte. Entonces aquí hay que hacer dos diferencias, enjambre, seguidilla de eventos pero la distancia es muy amplia y además, está una zona determinada como vulnerable en una laguna sismica, que es donde está acumulada la energía para generar un terremoto grado 8“.

“Es una zona que también podría generar algún terremoto“

Sin embargo, precisó que la zona vulnerable que está identificada en el norte de Chile es el borde costero: “Ahí es donde están estos sismos que se producen interplaca, entre las placas por la fricción que está ocurriendo (...) pero esto está ocurriendo donde no hay fricción de las placas, es intraplaca, dentro de la placa de Nazca“.

“No es la zona vulnerable en sí donde está acumulada la energía, pero es una zona que también podría generar algún terremoto. Pero no es la zona donde tenemos la mayor vulnerabilidad, porque esto es producto de la frisura que está ocurriendo en la placa, no en la zona de friccón, que aquí es donde tenemos la mayor concentración de energía. Es donde la frisura comienza a ser reabsorbida porque está a profundidades de 120, 150 km desde la superficie, desde San Pedro, Ollagüe, Collahuasi, hacia abajo“, agregó el profesional.

A pesar de ello, el geólogo no descartó que se pueda generar un evento de gran magnitud en la zona norte: “Si es importante, lo que hay que separar, (es que) no son eventos precursores, que te darían a entender que puede venir pronto un nuevo terremoto y no está en la zona vulnerable en sí. Lo que no descarta que también puede ocurrir evento mayor, un 6 o 7, pero sobre 8 es muy poco probable, que es como lo que se espera en el norte“.

¿Podría haber un terremoto en la zona vulnerable?

Además, a Salazar se le consultó que sucedería en la zona vulnerable indicada, donde aseguró que podría ocasionarse un terremoto grado 8.

“Tenemos la zona entre Punta Patache, un poco al sur de Iquique hasta un poco al norte de Tocopilla, después la otra, la región de Atacama entre la desembocadura del Río Copiapo y el Río Huasco, Bahía Inglesa, más o menos, y Huasco mismo, la ciudad. Y el otro tramo, entre Los Vilos y Pichilemu, ahí es donde científicamente se ha medido que hay suficiente energía acumulada para generar terremotos sobre grado 8 de la misma embergadura, o muy similar, al 27F del año 2010“.

En relación al análisis y lo bullado que ha sido el tema de los enjambres sísmicos en los medios nacionales, el experto aseguró que: “Los titulares están bien, o sea enjambre o seguidilla de eventos en el norte de Chile, está bien expuesto y está bien para que hablemos de estos temas y se pueda despejar“.

Finalmente, detalló que: “No es que se descarte que no pueda ocurrir un terremoto grado 7 en la zona que está descartando, pero de acuerdo al análisis detallado, no estaría reuniendo las condiciones de eventos precursores. Enjambre sísmico no quiere decir que es un evento precursor“.