“No estuve bien”: Pedro Carcuro preocupó tras ser internado por problemas cardíacos - Chilevisión

El periodista Pedro Carcuro se encuentra delicado de salud, por lo que debió ser internado en la Clínica Las Condes ante complicaciones en su corazón.

El relator deportivo, de 79 años, recientemente se debió someter a una intervención quirúrgica producto de una hemorragia nasal, sin embargo, ahora su malestar fue de mayor gravedad.

Aparentemente, el comunicador llegó el pasado viernes hasta el centro asistencial, en donde le diagnosticaron una insuficiencia cardíaca.

"Me realizaron una serie de procedimientos y me siento mejor, pero la firme, es que no estuve bien", comentó al diario La Hora.

Sobre la misma, agregó: "Mira, uno es viejo, uno mira las caras de quienes te atienden y no eran las mejores, estaban todos muy nerviosos".

Afortunadamente, Carcuro podría ser dado de alta en los próximos días, según dio a conocer, no obstante, el periodista se ha mantenido actualizado e incluso vio el partido de Chile vs Perú de la Copa América.