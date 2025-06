No filtraron fotos de José Antonio Kast en estado de ebriedad: son de una agresión que sufrió en 2018 - Chilevisión

“Se filtran fotos del candidato José Antonio Kast del día de ayer en estado de ebriedad y haciendo escándalos”. Así comienza una publicación realizada en X que incluye una fotografía del líder el Partido Republicano afirmándose a una reja. En la imagen se ve a una persona sujetarlo, mientras Kast está cayendo con una rodilla en el piso. El usuario asegura que “desconocidos intentaron levantarlo y calmarlo, pero era imposible”.

La publicación, realizada pasadas las 11 de la noche del 30 de marzo, ya supera las 400 mil visualizaciones. Sin embargo, otros usuarios dentro de X también realizaron posteos similares, asegurando que el candidato estaba “borracho y drogado en las calles de Santiago a pleno día”. Estos posteos superan las 60 mil visualizaciones.

Las imágenes del republicano también fueron difundidas en el subreddit r/Chile, sumando más de 700 upvotes al indicar que era un “vagabundo alcoholizado” y “altamente violento”. Las fotos fueron posteadas como respuesta a un artículo de CNN Chile en el que Kast aseguró que “no tengo porqué chequear una foto”. Esto tras ser criticado por difundir una imagen del presidente Boric con los botones de su camisa desabrochados, cuyo trasfondo fue aclarado por el mandatario al día siguiente.

Sin embargo, no es correcto que las fotografías de José Antonio Kast fueron “filtradas” ni que el candidato encontraba en estado de ebriedad. En realidad, las fotos corresponden al video de una agresión que sufrió Kast en 2018.

Para identificar el origen de las imágenes virales, realizamos una búsqueda inversa en TinEye y Google, las que nos redirigieron a artículos y publicaciones de medios de prensa de marzo de 2018. En ellas, explican que la imagen corresponde a una agresión sufrida por el entonces excandidato presidencial el 21 de ese mes en Iquique y que desembocó en una querella por parte del Gobierno de Sebastián Piñera:

De acuerdo con un reporte de Emol de la situación, Kast no pudo participar de un conversatorio en la Universidad Arturo Prat. Esto se debió a que un grupo de jóvenes “lo sacó del recinto con golpes y gritos”. Esta situación fue compartida por el propio Kast en su perfil de X, entonces Twitter, a través de dos videos del incidente.

En ambos clips se observa que Kast está usando la misma camisa azul y pantalón caqui de las imágenes viralizadas en 2025. En el primer video, el líder republicano aseguró que lo “sacaron a patadas de una Universidad”. Este clip está grabado a una distancia considerable y muestra cómo le propinan varios empujones para sacarlo de la casa de estudios y luego al ir por la calle:

Nuevamente la intolerancia le ha ganado a las ideas.



Pero esta vez, no ha sido la censura administrativa, sino que derechamente la violencia.



Hoy, me sacaron a patadas de una Universidad.



Me sacaron, porque no toleran mis ideas y porque no respetan al que piensa diferente. pic.twitter.com/P4uU5ftcMH