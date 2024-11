Ministra Vallejo revela el rumor más impactante que han inventado sobre ella - Chilevisión

La vocera de Gobierno recordó una de las mentiras más grandes que se han inventado en las redes sociales. "Lo inventaron de no sé dónde", comentó.

La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, reveló recientemente cuál ha sido el rumor más insólito que se ha creado en su nombre o el que más impacto le generó en su vida.

Recordando su llegada a la esfera pública, cuando solo era una dirigente estudiantil, la ministra recordó el particular supuesto episodio con un automóvil de alta gama.

Camila Vallejo revela el rumor más insólito que han inventado sobre ella

En conversación con Eduardo de la Iglesia, durante el último capítulo de Todo va a estar bien, la ministra recordó: "Dentro de las primeras cosas fuertes que me invitaron fue esto del Audi, que tenía un Audi".

Ante esta declaración, aclaró que ella "nunca he tenido un Audi", agregando que sinceramente "tampoco me lo compraría por razones de plata, la verdad".

"Eso fue en redes, pero llegó a ser casi un tema en la feria. Lo difundieron tanto, lo inventaron de no sé dónde. Esa fue una invención increíble, ¿de dónde? Falso completamente", aseguró Vallejo.

Pese a esto, el panelista cuestionó el rumor, comentando que quizás había sido vista arriba de un vehículo de esta gama, sin embargo, la vocera indicó que, de ser así, también era mentira, puesto que ella nunca había manejado un Audi.

Sobre la misma, de la Iglesia consultó a Camila qué tan incompatible era tener este tipo de auto siendo comunista, a lo que la ministra respondió: "Es como si le dijera a una persona de derecha que no puede acceder a derechos laborales conseguidos por los comunistas o que no pudieran hacer uso de las 40 horas, porque un comunista lo promovió, o la ley del divorcio. Que no querían el salario mínimo, pero igual lo reciben".

Siguiendo la línea política en la conversación, la vocera cerró diciendo: "No sé por qué hay una animadversión... como que no puedes vivir en este país porque es capitalista y tienes que irte a otro país. Tienes que vivir bajo un puente porque eres comunista, esas cosas hace rato debieron haberse superado. Lo importante es que todos trabajemos por un lugar más solidario y justo".