Ministerio de Justicia rechaza declarar al “Templo de Satanás” como entidad religiosa - Chilevisión

Los Satanistas y Luciferinos de Chile buscaron constituirse como una entidad religiosa en julio del año pasado, como una forma de diferenciarse de cultos que "dañan la imagen de las tradiciones paganas en lo general".

El ministerio de Justicia y Derechos Humanos rechazó la solicitud del Templo de Satanás: satanistas y luciferinos de Chile, de consagrarse legalmente como una entidad religiosa tras meses de espera por diferenciarse de otros cultos satánicos.

Dicha búsqueda por el reconocimiento comenzó a mediados del 2024, cuando este grupo, que re reuné en Las Condes, decidió frenar las creencias que "dañan la imagen de las tradiciones paganas en lo general", según indicaron a Radio Biobío.

¿Por qué rechazaron legalización del Templo de Satán?

De acuerdo con la resolución exenta N.º 3636, existen tres motivos por los que se niega el reconocimiento legal del Templo de Satán, los cuales fueron analizados tras el rechazo de múltiples entidades políticas y religiosas, estos son:

Contradicción con el orden público : La doctrina del Templo de Satán incluye principios como la venganza y la violencia, promoviendo ideas como la autotutela y la posibilidad de sacrificios humanos.

principios como la venganza y la violencia, promoviendo ideas como la autotutela y la posibilidad de sacrificios humanos. Riesgos para la moralidad y la integridad sexual : Algunos rituales propuestos, como el “ritual sexual”, incluyen prácticas que fomentan la destrucción del otro y el desprecio por la empatía, además de poner en peligro los derechos de las mujeres.

: Algunos rituales propuestos, como el “ritual sexual”, incluyen prácticas que fomentan la destrucción del otro y el desprecio por la empatía, además de poner en peligro los derechos de las mujeres. Falta de una fe religiosa: La organización no se ajusta a la definición de entidad religiosa establecida por la ley, ya que su doctrina es más una ideología que una fe propiamente tal.

Templo de Satán presenta recurso de protección por rechazo

Ante el rechazo del Ministerio de Justicia, el Templo de Satán decidió presentar una acción de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago.

No obstante, el tribunal declaró inadmisible dicha acción, acusando a que no se realizó el procedimiento adecuado, además de que no existe un derecho preexistente para proteger.