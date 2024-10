Inminente anuncio: ¿Qué día será presentado el proyecto que pondría fin al CAE? - Chilevisión

El ministro Nicolás Cataldo se aventuró a adelantar la fecha en que se entregarían los detalles de la iniciativa. Sobre la demora, aseguró que esperaban a “que la coyuntura de la discusión presupuestaria ocurriese”.

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, se refirió este martes a la fecha en que, finalmente, serán anunciados los detalles del proyecto de ley que busca dar término al Crédito con Aval del Estado (CAE).

Cabe recordar que fue a mediados de septiembre cuando fue el debate en torno a la propuesta fue reactivado, luego que el Gobierno prometiera que "antes de ese mes" la iniciativa estaría en el Congreso.

“Estaba en el programa del Presidente desde el primer día, no es ningún ofertón, es un compromiso. La idea de tener esto listo en septiembre se anunció hace mucho tiempo, no es un anuncio de ahora”, expresó la ministra Carolina Tohá por aquel entonces.

En esa línea, dentro de las declaraciones más llamativas de la secretaria de Estado al referirse a esta iniciativa, fue que evitó utilizar el concepto "condonación".

¿Cuándo será ingresado el proyecto que acabaría con el CAE?

“Siempre hay detalles que pueden hacer que entre un día más o un día menos (…) lo importante es que esa semana -la segunda de octubre- es algo definitivo que no va a moverse”, comenzó diciendo Cataldo, sin especificar el día.

Sobre la demora en el anuncio, aseguró que la decisión "de no ingresarlo en septiembre" respondió a esperar “que la coyuntura de la discusión presupuestaria ocurriese”.

Por lo mismo, el profesor de Historia aclaró que "yo no me puedo hacer cargo de la fecha del 14 de octubre, porque no fue una fecha que salió del Ejecutivo".

Hay una “confusión a propósito del comunicado que sacaron los profesores por otro proyecto de ley muy importante que es el de la deuda histórica”, subrayó también.