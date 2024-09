Exclusivo CHV Noticias: Guardia testigo en muerte de carabinero en Teatro Caupolicán entregó crudo testimonio - Chilevisión

CHV Noticias accedió al relato de uno de los ocho guardias de seguridad que estuvo aquella madrugada del domingo 25 de agosto, en la que murió el sargento segundo Rodrigo Puga.

Una fiesta trajo consigo un sinfín de interrogantes y, ahora, uno de los guardias de seguridad que estuvo en el evento aquella fatídica noche en que murió el sargento segundo Rodrigo Puga en el exterior del Teatro Caupolicán entregó su inédito testimonio.

"Nosotros esperábamos que fuera una noche bastante tranquila debido al tipo de fiesta que era. Era un público muy tranquilo, no solían pasar cosas, en base a la experiencia que teníamos nosotros", dijo en conversación con CHV Noticias.

Sin embargo, recordó que "nos sorprendió porque en el transcurso de menos de una hora del evento ya habían reportado más de 15 teléfonos robados. Entonces, ya partió la noche extraña, por así decirlo".

Testimonio exclusivo de guardia que estuvo en Teatro Caupolicán

CHV Noticias accedió al relato de uno de los ocho guardias de seguridad que estuvo aquella madrugada del domingo 25 de agosto. Una versión de quien escuchó y observó todo ocurrido.

"A eso de las 2 de la mañana se saca a un tipo que hace abandono del teatro, un colombiano que andaba vestido de blanco. En ese instante, Rodrigo Puga junto a Javier Molina se identifican como carabineros delante de los colombianos que estaban generando alboroto", explicó.

Este sujeto habría sido expulsado a las dos de la madrugada, quien estaba junto a otros supuestos ladrones. Luego les realizaron controles de identidad y, en esa dinámica, otro integrante de la banda se dio a la fuga

"Uno lo que pensaría por lógica es que el tipo arrancó para fugarse, para no estar afecto al control. Y se realiza el último control de identidad, que es donde aparece nuestro grupo ya llevándose a la esquina al último sujeto que quedaba", agregó.

Relató impactante momento de los disparos en Teatro Caupolicán

Este momento fue captado por diversas cámaras. El guardia, del cual no podemos revelar su identidad, se movilizaba con el único imputado en el caso: el ex cabo Javier Molina, y también con quien falleció aquel día, Rodrigo Puga.

"Cuando estábamos en ese trayecto, antes de llegar a la esquina, casi al llegar a Coquimbo con San Diego, aparece frente a nuestro grupo el mismo colombiano que se había dado a la fuga. Este grupo llega al acceso norte del Teatro, uno de los chicos nuestros grita "pistola", haciendo referencia a que el colombiano había sacado un arma. Y cuando nosotros nos intentamos cubrir, es allí que se escuchan dos disparos fuertes que, posteriormente, sabríamos que fueron los de Molina. Tratamos de correr, todos buscando alguna opción hacia donde llegar. Se escucharon muchos disparos. (Pese a que) por lo que tenemos entendido, oficialmente fueron solamente dos",

Es aquí cuando todo se tornó más trágico y confuso. Fue en esa misma dinámica de escape que el sargento Rodrigo Puga fue herido de gravedad.

Aún no hay claridad sobre arma utilizada por Javier Molina

"En base a los mismos videos que a mí me mostró Fiscalía en su momento, se nota que efectivamente el disparo habría sido generado por Javier. Nosotros creemos que fue un accidente, de ser así. Pero aún queda la duda por el tema del arma", dijo el guardia.

Esta arma aún no aparece. La bala extraída del cuerpo de Rodrigo Puga es una calibre .38 y el ex carabinero Molina hizo entrega de una pistola Taurus 9 mm, aludiendo a que era esa la que ocupó aquella noche. Pero los peritajes no coinciden, según la Fiscalía, aún cuando las pruebas de pólvora en las manos de Molina dieron positivo. Entonces, ¿dónde está esa arma?

"Entendemos que los accidentes ocurren y no por eso lo vamos a esta recriminando. Lo que sí, el actuar pudo haber sido distinto. Por ejemplo, entrega de armas. Tuvo que haber entregado, desde mi parecer, el arma original. Ya que él era amigo también de Rodrigo", concluyó el hombre.