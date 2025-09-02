“Estaba muy enredado”: Juan David Rodríguez reconoce arrepentimiento tras entrevista en Primer Plano - Chilevisión

El cantante hizo un mea culpa tras su participación en el programa de Chilevisión y reflexionó que "no debió haber farandulizado" el tema, que involucra al hijo que tuvo con su expareja.

"Yo tenía que haber guardado silencio absoluto y de eso sí me arrepiento". Con esas palabras, Juan David Rodríguez se refirió a su comentada participación del domingo pasado en Primer Plano, donde abordó la acusación de no pago de la pensión de alimentos.

Según agregó, "todos tenemos derecho a tener nuestro punto de vista", sin embargo, subrayó que "mi interés no era publicar toda mi vida, yo tengo una hija que protejo con toda mi vida".

En conversación con el programa Que te lo digo, el cantante reiteró su arrepentimiento de haber expuesto la situación en televisión, pues allí también reveló que su "intuición" le decía que su hijo no tenía su ADN.

"Debí haber esperado todo el proceso judicial y chao, porque mi interés no era publicar esto", reconoció Juan David, quien agregó que "tendré que asumir todas las consecuencias y jugármela por este niño, o por mi hijo en este caso".

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Por otra parte, Rodríguez afirmó que asumió "su responsabilidad en haberla cagado, pero ¿dónde está la otra parte? Si se supone que la mamá tiene que proteger a un niño, por qué exponerlo al mundo público?".

"De verdad me arrepiento, mezclé cosas, estaba muy enredado con el tema de mis sensaciones. Me arrepiento de haber farandulizado esto. Quiero seguir siendo el buen papá que he sido con mi hija, que se solucione todo y que se haga un ADN como corresponde", cerró.

Polémicas declaraciones de Juan David Rodríguez

Cabe recordar que el intérprete aseguró en el espacio de farándula de Chilevisión que no reconocía la paternidad del hijo que tuvo con su expareja, Yamila Rosales, sumado a que manifestó su desconfianza por la legitimidad del examen de ADN que se realizó.

Según argumentó, su instinto le dice que no es su hijo porque hay varias cosas que no le calzarían: "No tiene mis facciones, no tiene mis raíces, no es mi linaje".

“Yo creo que no podemos ser tan mecánicos en la vida, porque hay sensaciones wey’, hay corazonadas, hay cosas que te dan. Si alguien me niega que la sangre es sangre... yo sé que no era mío, me llegó una sensación”, fue parte de lo que también declaró en el programa.