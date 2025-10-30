Matthei cuestionó Plan de Búsqueda de detenidos desaparecidos: “No es búsqueda, es venganza” - Chilevisión

La candidata presidencial generó críticas en el oficialismo con sus declaraciones sobre el Plan Nacional de Búsqueda de Detenidos Desaparecidos.

Evelyn Matthei desató críticas en el oficialismo tras sus recientes dichos sobre el Plan Nacional de Búsqueda de Detenidos Desaparecidos, implementado por la actual administración del presidente Gabriel Boric.

En entrevista con Cooperativa, la candidata presidencial de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas fue consultada sobre la continuidad de la iniciativa en un eventual gobierno liderado por ella.

"Eso se mantiene, pero claramente funcionaría bastante distinto de lo que está funcionando" y que "en realidad no es búsqueda, es venganza”, afirmó.

Del mismo modo, cuestionó la gestión del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). "Eso hay que hacerlo completamente de nuevo, se han dedicado solamente a perseguir carabineros", sostuvo.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

La exalcaldesa de Providencia también aseguró que en una eventual administración suya mantendría el Museo de la Memoria, pero rechaza la idea de construir una nueva sede en Concepción.

"Yo soy una persona sensata, que cree en la democracia (...) He dicho públicamente que hubo violaciones a los derechos humanos y que eso no se puede ni debe repetirse nunca", planteó.

"Y justamente, por esas cosas que yo creo profundamente, estoy con toda la fuerza del mundo defendiendo una opción que sea razonable para Chile, ni de extrema derecha ni de extrema izquierda", agregó.

Jeannette Jara criticó dichos de Evelyn Matthei

Durante un punto de prensa, la candidata del oficialismo Jeannette Jara fue consultada sobre estos dichos y afirmó que "con ese tipo de declaraciones de la candidata Matthei, yo creo que Evelyn muestra ser la misma que abrazaba a (Augusto) Pinochet".

"La verdad si a uno le hubieran desaparecido o ejecutado un hijo, no dejaría de buscarlo ni tampoco dejaría de buscar justicia", complementó.

"Decir que buscar justicia o incluso buscar el cuerpo de los familiares de una persona es una venganza, me parece una deshumanidad tremenda. En mi gobierno, el Plan de Búsqueda se va a fortalecer", sentenció.