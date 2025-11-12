 ¿Cuál es la multa por no votar en las elecciones del próximo domingo? - Chilevisión
12/11/2025 08:37

¿Cuál es la multa por no votar en las elecciones del próximo domingo?

En caso de no concurrir a cumplir con el deber cívico, los ciudadanos serán multados económicamente.

Este domingo 16 de noviembre se realizarán las Elecciones Presidenciales 2025, las cuales tienen como finalidad definir al sucesor del Presidente Gabriel Boric, quien deja su cargo en marzo de 2026.

Esta semana los ocho candidatos Franco Parisi, Jeannette Jara, Marco Enríquez Ominami, José Antonio Kast, Johannes Kaiser, Evelyn Matthei, Harold Mayne-Nicholls y Eduardo Artés participaron del último debate presidencial, el cual fue organizado por Anatel, instancia en la que expusieron sus ideas y confrontaron a sus rivales.

¿Cuál es la multa por no asistir a votar? 

Para estas Elecciones Presidenciales 2025, el voto es obligatorio y la multa para los ciudadanos chilenos que no concurran a sufragar será de entre 0,5 ($34.771) y 1,5 UTM ($104.313). En el caso de los extranjeros habilitados para votar, ellos no quedarán afectos a esta multa.

Es importante señalar que tampoco se aplicará la sanción a los ciudadanos que:

  • El día de la elección se encuentren enfermos, ausentes del país o en una localidad ubicada a más de 200 kilómetros del local de votación.
  • Desempeñan funciones que encomienda la Ley 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios.
  • Tengan otro impedimento grave acreditado ante el juez de policía local. 
  • Tengan una discapacidad y cuenten con la calificación y certificación respectiva.

Dónde y cómo ver la cobertura especial de Chilevisión por elecciones

El domingo 16 de noviembre Chilevisión tendrá una cobertura especial por las elecciones, las cual se podrá disfrutar por la señal abierta. 

De igual manera, podrás seguir la transmisión a través de la señal online de chilevisión.cl y por la App MiCHV.

Cómo descargar la APP MiCHV

Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o cualquier dispositivo electrónico, debes hacer el proceso usual para la descarga de una app.

  • En el caso de un iPhone, debes dirigirte a la App Store y buscar MiCHV. Una vez que la encuentres, haz clic y luego Instalar. Así de simple.
  • Lo mismo debes hacer si es que tienes un dispositivo Android. Accede a Google Play, busca MiCHV y haz clic en la descarga.
