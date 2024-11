Aseguran que Camila Polizzi seguirá vendiendo contenido en Arsmate pese a retención de ingresos - Chilevisión

La creadora de contenido reveló que tiene nuevo material listo para ser vendido y que seguirá creando nuevas fotografías y videos, pese a la congelación de fondos.

Durante esta semana, el Consejo de Defensa de Estado (CDE) solicitó congelar los ingresos de Camila Polizzi provenientes de su venta de contenido para adultos en Arsmate, todo esto en el marco de la investigación del "caso Lencería".

Pese a esto, la gerenta comercial de la plataforma detalló que la ex candidata a alcaldesa de Concepción tomó una decisión clave en su futuro dentro de la creación de contenido erótico, seguirá activa.

Polizzi seguirá vendiendo contenido en Arsmate

Al igual que Cathy Barriga, esta medida buscará recuperar los $250 millones de los posibles delitos de fraude y mal manejo de fondos en el marco del caso Convenios.

De acuerdo con Paola Rojas, general de Arsmate, "le comuniqué que ya nos había llegado la resolución judicial y que desde ese momento íbamos a retener los fondos, pero ella ya lo sabía, lo tenía clarísimo, porque su abogado ya se lo había comunicado".

Sobre la misma, agregó: "Tenía super buena actitud, me manifestó que ok, que no podía hacer nada al respecto. Le pregunté si dejaba la plataforma abierta o la cerraba, y me dijo que iba a seguir creando, que ya tenía nuevo y mejor contenido para la próxima semana, así que va a seguir publicando en la plataforma, aunque no pueda retirar el dinero que recaude".

Respecto al uso de sus ganancias, Rojas detalló que "Camila dijo que estaba super convencida de su inocencia, y cuando fuera declarada inocente iba a hacer uso de su dinero".