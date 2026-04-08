ISP alerta elemento extraño en medicamento para tratar el hipotiroidismo

Se trata de un lote de levoitiroxina sódica en el cual se detectó un elemento extraño adosado a la parte posterior del blíster que contiene los comprimidos.

El Instituto de Salud Pública (ISP) emitió una alerta farmacéutica debido a que se detectó la presencia de un elemento extraño en la composición de un medicamento.

Se trata de levoitiroxina sódica 100 mcg, fármaco utilizado para tratar el hipotiroidismo, el cual se solicitó retiro voluntario del mercado de un lote.

Según argumentó la entidad reguladora, la alerta la realizó “debido a que el titular informa la detección de un elemento extraño adosado a la parte posterior del blíster que contiene los comprimidos”.





En ese sentido, señalaron que esta situación representa un incumplimiento de las especificaciones autorizadas para el producto farmacéutico, “por lo que, desde el punto de vista de calidad, no es aceptable que esté disponible en el mercado“.

Cabe señalar que la medida de retiro afecta únicamente al lote señalado en la alerta N.º 11/26.

¿Cuál es el lote que se debe retirar?

El lote afectado corresponde al número EH24LHD065, disponible para comercializarse en estuches de 100 comprimidos, con fecha de vencimiento fijada para 11/2027.

De acuerdo al ISP, el registro sanitario pertenece a Alembic Pharmaceuticals SPA.

Según la recomendación del organismo, en el caso de disponer del producto farmacéutico levoitiroxina sódica 100 mcg del mencionado lote, éste no debe ser utilizado, y debe ser reemplazado por otro lote u otro producto similar.