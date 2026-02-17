 Captan violenta pelea de pasajeros a bordo de un avión: Involucrados habían bebido alcohol - Chilevisión
17/02/2026 10:16

Captan violenta pelea de pasajeros a bordo de un avión: Involucrados habían bebido alcohol

Un insólito registro muestra el momento en que pasajeros que iban a bordo de un avión desde Turquía con destino a Inglaterra, comenzaron a pelear violentamente en medio del pasillo. El altercado ocurrió cuando un hombre, que estaba bajo los efectos del alcohol, exigió que le vendieran cigarrillos -cosa que está prohibida-, por lo que comenzó a agredir a través de insultos racistas a pakistaníes que iban a bordo. Posterior a eso, iniciaron una pelea a golpes. La aeronave tuvo que desviarse y aterrizar de emergencia en Bélgica.

