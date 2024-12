“Poniendo zurdos en su lugar”: Milei arremete contra Boric en medio de nuevo cruce diplomático con Chile - Chilevisión

El presidente de Argentina respondió un tuit del escritor ultraconservador Agustín Laje, el cual defendía la opinión del ministro de Economía trasandino, causando un nuevo impasse diplomático entre ambas naciones.

Este jueves el presidente de Argentina, Javier Milei, se refirió a las declaraciones de Luis Caputo, ministro de Economía trasandino, quien señaló que Chile era gobernado por "un comunista que los está por hundir", generando una nueva tensión diplomática con nuestro país.

Fue a través de X, donde el mandatario respondió a la opinión del escritor argentino Agustín Laje, quien presentó su argumento a favor de Caputo y lo acompañó con fotos de Boric antes de ser presidente.

Milei arremete contra Boric y defiende dichos de Caputo

Al republicar el mensaje, Milei escribió: "Poniendo zurdos en su lugar".

Agustín Laje le contestó al periodista Ernesto Tenembaum, quien señaló que "decirle a Boric comunista es de un nivel de brutalidad, ignorancia y maldad". Ante esto, Laje sentenció que: "Gabriel Boric empezó en el mundo de la política fundando el movimiento Izquierda Autónoma”.

"La matriz ideológica era una suerte de socialismo latinoamericanista, y en sus documentos reivindicaban las influencias de Antonio Gramsci, el máximo pensador del Partido Comunista Italiano", añadió.

El escritor, siguió recordando que Boric: "Militó en las causas estudiantiles chilenas junto a Camila Vallejo, dirigente del Partido Comunista de Chile (PCCh). Por cierto, la misma Vallejo, que hoy es probablemente la máxima líder comunista de Chile, se desempeña como Secretaria General del gobierno de Boric".

Luego de exponer varios puntos más, Laje finalizó con "Toto Caputo no se ha equivocado en absoluto. Tenembaum no conoce a Boric, o se hace el distraído".

En tanto, desde Cancillería confirmaron el envío de una nota de protesta a Argentina tras los dichos de Caputo.

Mira el tuit de Javier Milei a continuación: