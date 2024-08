"María Branyas nos ha dejado. Ha muerto como quería: mientras dormía, tranquila y sin dolor", señalaron a través de su cuenta de X.

La mujer más longeva del mundo murió a los 117 años. Se trata de María Branyas Morera, quien vivía en España, en una residencia de ancianos en la ciudad de Olot.

Branyas nació en San Francisco el 4 de marzo de 1907, esto luego de que su familia se fuera a Estados Unidos. Sin embargo, en 1915, decidieron volver a España en plena Guerra Mundial.

La mujer de 117 años fue catalogada como la más anciana del mundo, según el Grupo de Investigación Gerontológica de Estados Unidos (US Gerontology Research Group) y el libro de los Récords Guinness.

Misma red social en la que tan solo hace algunos días había escrito lo siguiente: "Me siento débil. Se acerca la hora. No lloréis, no me gustan las lágrimas. Y sobre todo, no sufráis por mí. Allí donde vaya seré feliz", afirmó la mujer.