Escalofriante crimen en Argentina: Hombre abusó de la esposa de su exjefe y secuestró a la hija - Chilevisión

Sergio Sosa, de 37 años, fue imputado por los delitos de privación ilegítima de libertad, robo calificado y violación de domicilio. De momento se desconoce el motivo del ataque.

Un hombre de 37 años entró a la casa de su exjefe, golpeó y abusó de la esposa y secuestró a la hija de la pareja en la localidad argentina de Adelia María, un pueblo al interior de Córdoba.

El caso ocurró la madrugada del sábado pasado y el exempleador del agresor, esposo y padre de ambas víctimas, es un reconocido veterinario de la zona quien no se encontraba en casa al momento del ataque.

Según medios trasandinos, el sujeto ingresó por la fuerza y sorprendió a la esposa de su exjefe mientras dormía en el segundo piso. Tras el ataque secuestró a la hija de 29 años, obligándola a subir a la camioneta de la propia familia.

Tras la denuncia inició un extenso operativo policial que involucró a distintas unidades policiales, lo que permitió dar con el paradero de la joven el mismo sábado por la tarde en la localidad de Las Acequias.

Aún no aclaran motivo del ataque

Si bien Sergio Sosa, nombre del detenido, se bajó del vehículo e intentó darse a la fuga, personal policial logró concretar su captura cuando circulaba con la camioneta robada por un camino rural.

La hija del veterinario presentó un cuadro de lesiones, incluyendo una fractura en uno de sus brazos, así como un estado de crisis emocional. Fue trasladada hasta el Hospital San Antonio de Padua.

Por otra parte, la madre de la víctima y esposa del profesional debió ser trasladada de urgencia a un centro de salud en Río Cuarto tras la agresión. Sosa fue imputado por los delitos de privación ilegítima de libertad, robo calificado y violación de domicilio.

La causa quedó a cargo de la Fiscalía de Instrucción de Río Cuarto y, de momento, no hay claridad sobre los motivos que derivaron en el ataque, pues el agresor y su exjefe habrían terminado la relación en buenos términos. Tampoco se registró hurto de especies en el inmuble.