Violento robo en Maipú: Amenazaron con un soplete y sacaron a víctima mientras se duchaba - Chilevisión

Una familia de Maipú sufrió un violento robo en su casa, cuando dos desconocidos ingresaron a su hogar y las amedrentaron, incluso llegando a sacar a la fuerza a una de las víctimas que se estaba duchando.

La situación ocurrió alrededor de las 17:40 del lunes, cuando un par de sujetos, que llegaron a bordo de un vehículo, logró forzar la entrada de una propiedad para ingresar y amenazar con un soplete y una presunta arma de fuego a las tres mujeres que estaban en el lugar.

Los antisociales, que exigieron dinero y joyas a sus víctimas, pudieron sustraer algunas especies y escapar del sitio del suceso en su automóvil con rumbo desconocido.

Víctimas del robo en Maipú

Una de las tres mujeres víctimas del violento robo contó los minutos de terror que vivió durante el atraco, asegurando que no sabía qué sucedía mientras estaba en el baño.

"Me estaba bañando para ir al trabajo y siento que me abren la puerta del baño fuerte. El tipo me abre la cortina y dice: "es un asalto y ponte la toalla", declaró la mujer.

Asimismo, otra de las afectadas también contó los pormetores del incidente, asegurando que los antisociales tenían consigo armas para intimidarlas.

"Mi mamá sintió que estaban forzando la reja. Le pareció extraño y bajó. Cuando terminó de bajar la escalera se encontró con un tipo adentro. Le puso la pistola en el pecho. "Nos terminaron encerrando a todos", reveló la víctima

Mientras tanto, el fiscal de turno instruyó a la SIP de Carabineros para arribar al sitio del suceso y comenzar con las primeras investigaciones para lograr encontrar a los responsables del delito.