“Era un aire premium”: Joven se hizo VIRAL con broma a su papá por "cobro extra" en bencinera - Chilevisión

01/12/2025 13:55

“Era un aire premium”: Joven se hizo VIRAL con broma a su papá por "cobro extra" en bencinera

El video publicado en TikTok tiene como protagonista a un padre chileno y ya acumula millones de reproducciones.

Publicado por CHV Noticias

Una inocente broma se hizo viral en TikTok y tiene como protagonista a una joven chilena, quien llamó a su padre para reportarle del supuesto cobro de aire para neumáticos.

"Te llamo porque acabo de ir a echar bencina y puse lo que me habías transferido, pero igual me cobraron 20 lucas extras", partió diciendo la hija.

"¿20 lucas extras de qué?", preguntó sorprendido el papá, a lo que ella respondió: "Eché aire en las ruedas. Como son cuatro ruedas, estaban todas desinfladas y tuve que ponerle 5 lucas por rueda. Me dijeron que era aire bueno, por eso me cobraron tanto".

Broma a papá se hace viral en TikTok

Ante esto, el hombre elevó su voz y preguntó: "¿Te cobraron por aire y tú pagaste?". "Sí, es que me dijeron que el aire era bueno", insistió la hija.

"Pero Camila Manzur, escúchame, ¿tú pagaste 20 lucas por aire bueno? ¿5 mil pesos por neumático? (...) ¡El aire es gratis, hija, por la recresta! ¿dónde estás estudiando?", reaccionó con molestia el padre.

"Te hizo hue..., cómo puedes ser tan hue... ¡El aire es gratis, lo que tú respiras es gratis!", agregó.

Camila, lejos de terminar con la broma, continuó diciendo: "Es que me dijo que era un aire premium y por eso eran 5 lucas por rueda. Igual, para que te quedes tranqui, me dijo que no me iba a poner aire en la rueda de repuesto".

"¡Hija, te estafaron, devuélvete! A dónde echaste bencina, en qué parte y yo voy", dijo el hombre, quien finalmente se rindió ante la inocencia de su hija.

El registro ya superó las 2.6 millones de reproducciones y miles de comentarios de usuarios.

