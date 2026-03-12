 Un funcionario herido: Turba de 100 encapuchados ataca a carabineros en Alameda tras cambio de mando - Chilevisión
12/03/2026

Un funcionario herido: Turba de 100 encapuchados ataca a carabineros en Alameda tras cambio de mando

Tras la asunción de José Antonio Kast al poder, una turba de al menos 100 personas encapuchadas comenzaron a manifestarse en calle Portugal con Alameda, levantando barricadas incendiarias y lanzando objetos contundentes contra un grupo de aproximadamente cinco carabineros que estaban desplegados preventivamente por el cambio de mando. En este contexto, los funcionarios hicieron uso de sus armas de fuego, sin embargo, uno de los carabineros resultó herido en una pierna por distintos golpes recibidos, por su parte, no se han reportado manifestantes lesionados.

