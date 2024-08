“Mamita, mi papá se está desangrando”: Tocó la bocina a conductor y cortaron su brazo con machete en Antofagasta - Chilevisión

El macabro hecho ocurrió el pasado domingo 4 de agosto en la comuna de María Elena. La víctima iba por Plaza de Armas, acompañada de su familia, cuando ocurrió la incomprensible escena.

Un impactante ataque sufrió un padre de familia en la comuna de María Elena, Región de Antofagasta, luego de tocar la bocina a un conductor que casi lo chocó.

Todo comenzó cuando el hombre, quien iba en compañía de su esposa e hijo, transitaba el pasado domingo 4 de agosto, pasada la media noche, por la Plaza de Armas de la comuna antes mencionada.

De acuerdo con La Estrella de Antofagasta, fue en eso cuando se topan con un sujeto que iba a alta velocidad y casi los alcanzó. En eso, hizo el llamado de alerta sin imaginar lo que vendría después.

Cortaron su brazo con machete tras tocar bocina a conductor

“Le toco la bocina y esta persona se baja con su hijo, se acerca a mi vehículo, bajan a mi esposo y comienzan a propinarle golpes con un bate, lo tiraron al suelo y siguieron golpeándolo”, contó una de las víctimas

A lo anterior, añadió que bajó del vehículo e intentaron agredirla. “Viene con su bate y me hace tira el parabrisas, le pega un batazo a mi parabrisas, a lo que yo avanzo, voy a buscar a Carabineros, quienes no se encuentran en la localidad, me dicen que estaban en Quillagua”.

Posteriormente, recibió un llamado de su hijo: “Me dice llorando, ‘mamita apúrate que mi papá se está desangrando, le pegaron una puñalada’. Subo a mi vehículo, arranco y encuentro a mi hijo sin polera porque le había hecho un torniquete a su papá, debido a que era mucha la sangre que estaba botando”, recordó.

Esposa de la víctima: "Prácticamente tenía el brazo colgando"

En consecuencia, la mujer del afectado y su hijo subieron al hombre al auto "porque prácticamente su brazo lo tenía colgando" y lo llevaron hasta el Hospital Cruz del Norte, donde fue estabilizado para luego ser trasladado hasta el Hospital de Calama.

“Se iba muriendo, era mucha la sangre, le reventó una arteria creo. En el Hospital de Calama lo toman los médicos, entra a pabellón y la amputación fue inmediata”, explicó..

Finalmente, la familia aclaró que no hubo altercados anteriores con los agresores. Tras la traumática experiencia, interpusieron una denuncia en Carabineros y la Policía de Investigaciones tomó la causa. De momento, no se registran personas detenidas.