“Sacó un arma y me apuntó”: Asaltaron minimarket a pasos de la casa del pdte. Gabriel Boric - Chilevisión

Un minimarket que está solo a pasos de la casa del presidente Gabriel Boric fue asaltado el pasado fin de semana. Según se ve en imágenes, los delincuentes se hicieron pasar por clientes hasta que uno de ellos sacó un arma con la que amenazó el dueño del local, quien logró frustrar el hecho, por lo que los ladrones salieron arrancando. Lamentablemente, esta no es la primera vez que ocurre esta situación. "Uno de ellos sacó un arma y me apuntó... lo único que se me ocurrió fue abalanzarme sobre él y gritar que iba a llamar a la PDI", contó el dueño.