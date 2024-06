“Pensó que la iban a matar”: Qué se sabe del caso de escolar que denunció violación grupal en Barrio Yungay - Chilevisión

El espeluznante hecho habría ocurrido el pasado lunes en calle Catedral con Chacabuco, en la comuna de Santiago. La víctima denuncia haber sido abusada y luego arrojada desde un vehículo en movimiento en Cerrillos.

Esta jornada se dio a conocer la inquietante denuncia de una escolar que acusó haber sido víctima de una violación grupal la tarde del 3 de junio en Barrio Yungay, Santiago.

La Red Feminista Yungay expuso los hechos a través de un comunicado, en el cual aseguró que la menor de edad fue intimidada con armas de fuego por un grupo de individuos.

El caso ha impactado por su crudeza y provocó que la propia ministra de Interior, Carolina Tohá, se refiriera al ilícito, pues ofreció asistencia jurídica y psicosocial a la familia.

Así habrían ocurrido los hechos

La violación grupal habría ocurrido el pasado lunes a eso de las 16:00 horas en calle Chacabuco, muy cerca de la esquina con Catedral (a un costado del Museo de la Memoria

La menor habría ido camino a su domicilio tras salir del colegio cuando fue abordada por cuatro hombres de nacionalidad extranjera, quienes portaban máscaras negras y la subieron a un auto gris con vidrios polarizados y la patente tapada.

Los delincuentes la habrían amarrado, golpeado y le taparon los ojos. Tras llevarla a una casa, cometieron el espeluznante hecho y, luego de retenerla por casi una hora, la abandonaron en un peladero de la comuna de Cerrillos.

El crudo testimonio de hermana de la víctima

"Mi hermana pensó que la iban a matar", relató la hermana, según consignó Bío Bío Chile. Una vez fue liberada, contó que la arrojaron desde el auto en movimiento. "Y dijo que ella ahí se levantó, corrió lo más rápido que pudo, porque pensó que iban a volver".

Luego, llegó a un paradero donde “se encuentra con unas señoras que le prestan ayuda. Ella le comenta lo que pasó, porque la ven así rara, con su ropita rasgada, llorando, y le preguntan qué le pasó. Ella se pone a llorar y les cuenta. Entonces ellas le ofrecieron apoyo, la llevaron al departamento de una de ellas, en Las Rejas".

“Ahí ellas dan el aviso a mis padres, que estaban trabajando, y ahí también fue cuando mi hermana me llamó y me pidió ayuda, y me mandó la ubicación donde estaba. Ahí llegaron a buscarla mis papás, y la trasladaron de inmediato al hospital Félix Bulnes”, añadió.

Víctima quedó hospitalizada en el Félix Bulnes

En el recinto asistencial "se activó el protocolo, llegó Carabineros a tomar declaración, después PDI, la trasladaron al Servicio Médico Legal, le hicieron el peritaje y las pruebas correspondientes, y luego volvió al Félix Bulnes, donde quedó hospitalizada", cerró la familiar de la víctima.

Desde la Red Feminista Yungay hicieron un llamado a la comunidad a "estar alertas de estos macabros y despiadados hechos y ayudar en todo lo que podamos haciendo red de apoyo, contención y alerta", reiterando en las características del vehículo utilizado para el delito.

Por su parte, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, hizo hincapié en que “el gobierno considera que este es un delito de extrema gravedad y por ser de extrema gravedad lo que importa aquí es que la evidencia, los testigos y los antecedentes".

Caso lo investiga la Brigada de Delitos Sexuales y de Menores

La ministra Tohá, por su lado, señaló haber tomado contacto con el Mineduc para emplear medidas y afirmó que "en el día de ayer tomamos contacto con la familia de la víctima para ofrecerles apoyo a través de la atención de víctimas que hay en la Subsecretaría de Prevención del Delito".

Finalmente, por disposición del Ministerio Público, personal especializado de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales y de Menores de la PDI está realizando indagaciones por el caso.

Asimismo, desde Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte señalaron que hay una serie de diligencias en curso de carácter reservado, al tratarse de un delito sexual con víctima menor de edad.