Milagrosa recuperación de comerciante baleado en Concepción: No sabe que sus hijos contrataron sicario - Chilevisión

Erica Guzmán, hermana de Mauricio Guzmán, comerciante que fue víctima de un parricidio frustrado en Concepción, se refirió a los avances que él ha tenido en su recuperación.

En conversación con Sabes, la mujer calificó como "milagrosa" la recuperación, aún cuando el proyectil que recibió no pudo ser extraído de su cabeza.

"Su proyectil no se va a extraer, por lo que me dice el doctor, que mundialmente no se puede extraer. Hay que esperar seis meses para volver a operarlo, para ponerle el platino", expresó.

Junto con lo anterior, Erica señaló que afortunadamente ha tenido una evolución positiva: "Ha estado bien, con terapia. Ahora está comiendo y se le sacó la tráquea. Está bien, evolucionando bien".

Finalmente, la hermana reveló que el dueño de la cocinería todavía no sabe los reales motivos por los que recibió el disparo, pues optaron por contarle más adelante, con el fin de no entorpecer su recuperación.

"Él sabe que sí le dispararon. Pero no sabe quién lo envió. No creo que sea necesario decírselo aún para su recuperación", manifestó al medio penquista.