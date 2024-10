"Quería que me viera titulada": El desgarrador relato de nieta de adulto mayor asesinado en portonazo en Maipú

Para poder robarle su camioneta, los antisociales golpearon aparentemente al hombre con una llave de cruz, la cual quedó tirada dentro de una casa tras la abrupta huida de los delincuentes.

Durante esta madrugada, cerca de las 6 de la mañana, un hombre fue asesinado en Maipú cuando pretendía emprender rumbo a su trabajo. El adulto mayor, de 75 años, fue víctima de un violento portonazo por parte de un número indeterminado de sujetos.

Para poder robarle su camioneta, los antisociales golpearon -aparentemente- al hombre con una llave de cruz, la cual quedó tirada dentro de una casa tras la abrupta huida de los delincuentes.

"Los delincuentes le habrían provocado lesiones, lo cual generó el fallecimiento. Presuntamente, se trataría de un golpe con una llave de cruz", declaró el subprefecto Marcelo Varas, jefe de la Brigada Investigadora de Robos e Intervención Criminal de la PDI.

Desgarrador relato de nieta del adulto mayor asesinado

Luego que se confirmara el deceso de la víctima del portonazo, la nieta del adulto mayor, quien afirmó ser "como una hija" del hombre de 75 años, habló entre lágrimas con los medios de comunicación.

"Por un auto están matando, se llevaron a mi papá... Yo quería que él me viera titulada, voy en segundo año de universidad y él siempre fue mi apoyo. Quería dedicarle el título a él y no lo va a poder ver. Simplemente, quedó a medias", manifestó visiblemente afectada.

La mujer señaló que la víctima era como un padre para ella, a pesar de que biológicamente era su abuelo. "Yo no tuve papá y él sí fue mi papá. Por eso llevo su apellido... Me lo quitaron, no fue un accidente, no se enfermó, me quitaron a mi papá".

Causa de muerte de adulto mayor

Tras el ataque, el hombre fue trasladado hasta el Hospital El Carmen de dicha comuna, donde lamentablemente perdió la vida.

"El paciente ingresa con compromiso conciencia y contusión parietal derecha, cursando un paro cardiorespiratorio, ante lo cual el equipo médico de emergencia inicia maniobras de RCP avanzado", afirmó en un comunicado el hospital, que confirmó el fallecimiento a las 07:10 de la mañana.