Trump dice que “pronto” habrá operaciones en Venezuela y Maduro responde: “Not war, yes peace” - Chilevisión

24/10/2025 12:25

Trump dice que “pronto” habrá operaciones en Venezuela y Maduro responde: “Not war, yes peace”

El líder del régimen, Nicolás Maduro, hizo un llamado a Donald Trump en inglés pidiéndole que no intervenga en Venezuela: "No crazy war, please, peace".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que "pronto" habrá operaciones en Venezuela, en medio de la escalada por su lucha contra el narcotráfico.

Estas declaraciones se enmarcan en el actuar que el mandatario estadounidense ha tenido en las últimas semanas.

Recordemos que EEUU ha destruido varias embarcaciones denominadas "narcolanchas", bajo la sospecha de que traficaban drogas.

Maduro responde en inglés: "No war, yes peace, forever"

Tras los mencionados dichos de Trump, su par venezolano Nicolás Maduro respondió que no intervenga en su país con un mensaje en inglés.

"No a la guerra, not war, yes peace, forever. No crazy war, please, yes peace", reiteró en varias ocasiones Maduro, haciendo un llamado a la paz y no a la guerra.

La tensión entre ambos no es nueva y hace semanas se tradujo con despliegues militares. Por ejemplo, Venezuela llamó a sus milicias, mientras que Estados Unidos movilizó buques en el mar Caribe.

Quizás uno de los puntos más álgidos de la tensión ocurrió cuando Trump apuntó a Maduro de ser líder del Cártel de los Soles, una banda de crimen organizado dedicada al narcotráfico.

