Sam Smith: Este es el setlist que presentará en Lollapalooza Chile 2024 - Chilevisión

Sam Smith regresará a los escenarios chilenos para presentarse en la nueva edición de Lollapalooza Chile, el próximo domingo 17 de marzo.

Con más de 20 millones de álbumes vendidos en todo el mundo, este artista llegará por segunda vez al festival con éxitos como Unholy y I’m Not The Only One.

Si eres fanático de Sam Smith y estás preparándote para escuchar su show en el Parque Bicentenario de Cerrillos, a continuación compartimos las canciones que podría tocar en su paso por Lollapalooza Chile.

Setlist Sam Smith Lollapalooza Chile 2024

De acuerdo con Setlist.fm y en base a la última fecha de su tour Gloria, estas son las posibles canciones que el artista podría tocar el próximo 17 de marzo. Recordar que pueden no encontrarse en orden cronológico y está sujeta a cambios.

Stay With Me

I'm Not the Only One

Like I Can

Too Good at Goodbyes

Perfect

Diamonds

How Do You Sleep?

Dancing With a Stranger

Lay Me Down

Love Goes

Gimme

Lose You

Promises

I'm Not Here to Make Friends

Gloria