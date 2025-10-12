 ¡Una delicia! Conoce las refrescantes recetas de Francisca Imboden en La Divina Comida - Chilevisión
¡Una delicia! Conoce las refrescantes recetas de Francisca Imboden en La Divina Comida

Domingo 12 de octubre de 2025 | 01:20

La famosa actriz Francisca Imboden no solo nos ha entregado personajes icónicos de la televisión chilena, ¡sino que también platos exquisitos! Descubre a continuación el paso a paso de sus recetas en La Divina Comida.

Entrada: “Qué fue primero…”

Huevos rellenos en cama de hojas verdes.

Ingredientes:

  • 4 Huevos
  • 1/2 Palta
  • 2 Cucharadas de mayo
  • 1 Cucharadita de mostaza
  • 1 Ramita de apio
  • 200 Gramos de mix de hojas verdes
  • 1/2 Zanahoria
  • 1/2 Betarraga
  • 2 Limones
  • Aceite oliva
  • Sal
  • Pimienta

Preparación:

  1. Cocemos nuestros huevos en una olla con agua hasta dejarlos duros.
  2. Tras enfriarse les sacamos su cáscara y los partimos en mitades. Extraemos sus yemas que dejamos en un recipiente. Reservamos nuestra mitades de huevo sin yema.
  3. A este recipiente agregamos dos cucharadas de mayonesa. Molemos y mezclamos.
  4. Picamos apio muy fino y lo agregamos a esta mezcla. Homogeneizamos la pasta.
  5. Rellenamos con cuidado la mitades de huevos con nuestra pasta.
  6. Para emplatar rayamos un poco de zanahoria y betarraga que ocupamos como cama. Sumamos unas hojas verdes de nuestro mix. Encima ponemos dos mitades de nuestros huevo rellenos.
  7. Como salsa de acompañamiento hacemos en un recipiente una mezcla de palta, jugo de limón, aceite de oliva y sal. Ponemos la mezcla junto a los huevos. Por encima agregamos sal y pimienta a gusto antes de servir.

Plato de fondo: “El que se pica, pierde”

Curry de camarón con arroz blanco.

Ingredientes:

  • 500 Gramos de camarones
  • 1 Taza de arroz
  • 1/2 Cebolla
  • 2 Dientes de ajo
  • 1 Cucharadita de curry en polvo
  • 1 Cucharadita de chicken masala
  • 1 Cucharadita de merkén
  • 2 Tomates
  • 1 Cucharadita de canela en polvo
  • 1 Cucharada de aceite de coco
  • 1/4 Taza de coco en láminas
  • 1 Cucharadita de semilla de cilantro en polvo
  • 200 ml de crema
  • Sal

Preparación:

  1. Picamos finamente nuestra cebolla y ajo.
  2. En un recipiente ponemos nuestros camarones con un poco de curry y los dejamos macerar solo unos 5 minutos. Reservamos.
  3. En un sartén a fuego medio ponemos una cucharadita de aceite de coco. Sumamos el ajo y la cebolla picada.
  4. Mientras sofreímos y mezclamos sumamos canela, chicken masala y curry.
  5. Agregamos semillas de cilantro y sal.
  6. Sumamos también a este sofrito nuestros tomates en trozos pequeños. Cocinamos a fuego bajo y tapamos el sartén por unos 10 minutos.
  7. A esta salsa le agregamos merkén, coco en láminas y crema. Revolvemos suavemente.
  8. Sumamos finalmente nuestros camarones macerados en curry. Revolvemos.
  9. Para emplatar acompañamos nuestro curry de camarón con una porción de arroz blanco. Para este arroz clásico usamos una olla con una taza de arroz más 2 de agua. Esto se lleva a fuego medio por 20 minutos con sal y especias a gusto.

Postre: “Lo que se hereda no se hurta”

Manzada asada al vino.

Ingredientes:

  • 4 Manzanas rojas
  • 1/2 Taza de nueces
  • 2 Cucharadita de canela en polvo
  • 1 Taza de late harvest
  • 4 Cucharadas de crema Cardamomo en polvo

Preparación:

  1. Comenzamos haciendo un agujero de media profundidad a nuestras manzanas, sacando el tallo y el centro, como un tomate relleno.
  2. En un recipiente tenemos los trocitos restantes de manzana. Los mezclamos con nueces, canela y cardamomo. Reservamos esta mezcla.
  3. A nuestras manzanas ahuecadas le agregamos un chorrito de late harvest y llenamos con nuestra mezcla.
  4. En una fuente para horno agregamos otra taza de late harvest con un poco de agua y ponemos nuestras manzanas rellenas. Esto se va al horno a unos 180 grados durante unos 25 minutos.
  5. Para emplatar nuestras manzanas ponemos una al centro y adornamos con un poco de canela el plato. Podemos sumar crema para acompañar.
