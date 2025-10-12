¡Una delicia! Conoce las refrescantes recetas de Francisca Imboden en La Divina Comida - Chilevisión

La famosa actriz Francisca Imboden no solo nos ha entregado personajes icónicos de la televisión chilena, ¡sino que también platos exquisitos! Descubre a continuación el paso a paso de sus recetas en La Divina Comida.
Entrada: “Qué fue primero…”
Huevos rellenos en cama de hojas verdes.
Ingredientes:
- 4 Huevos
- 1/2 Palta
- 2 Cucharadas de mayo
- 1 Cucharadita de mostaza
- 1 Ramita de apio
- 200 Gramos de mix de hojas verdes
- 1/2 Zanahoria
- 1/2 Betarraga
- 2 Limones
- Aceite oliva
- Sal
- Pimienta
Preparación:
- Cocemos nuestros huevos en una olla con agua hasta dejarlos duros.
- Tras enfriarse les sacamos su cáscara y los partimos en mitades. Extraemos sus yemas que dejamos en un recipiente. Reservamos nuestra mitades de huevo sin yema.
- A este recipiente agregamos dos cucharadas de mayonesa. Molemos y mezclamos.
- Picamos apio muy fino y lo agregamos a esta mezcla. Homogeneizamos la pasta.
- Rellenamos con cuidado la mitades de huevos con nuestra pasta.
- Para emplatar rayamos un poco de zanahoria y betarraga que ocupamos como cama. Sumamos unas hojas verdes de nuestro mix. Encima ponemos dos mitades de nuestros huevo rellenos.
- Como salsa de acompañamiento hacemos en un recipiente una mezcla de palta, jugo de limón, aceite de oliva y sal. Ponemos la mezcla junto a los huevos. Por encima agregamos sal y pimienta a gusto antes de servir.
Plato de fondo: “El que se pica, pierde”
Curry de camarón con arroz blanco.
Ingredientes:
- 500 Gramos de camarones
- 1 Taza de arroz
- 1/2 Cebolla
- 2 Dientes de ajo
- 1 Cucharadita de curry en polvo
- 1 Cucharadita de chicken masala
- 1 Cucharadita de merkén
- 2 Tomates
- 1 Cucharadita de canela en polvo
- 1 Cucharada de aceite de coco
- 1/4 Taza de coco en láminas
- 1 Cucharadita de semilla de cilantro en polvo
- 200 ml de crema
- Sal
Preparación:
- Picamos finamente nuestra cebolla y ajo.
- En un recipiente ponemos nuestros camarones con un poco de curry y los dejamos macerar solo unos 5 minutos. Reservamos.
- En un sartén a fuego medio ponemos una cucharadita de aceite de coco. Sumamos el ajo y la cebolla picada.
- Mientras sofreímos y mezclamos sumamos canela, chicken masala y curry.
- Agregamos semillas de cilantro y sal.
- Sumamos también a este sofrito nuestros tomates en trozos pequeños. Cocinamos a fuego bajo y tapamos el sartén por unos 10 minutos.
- A esta salsa le agregamos merkén, coco en láminas y crema. Revolvemos suavemente.
- Sumamos finalmente nuestros camarones macerados en curry. Revolvemos.
- Para emplatar acompañamos nuestro curry de camarón con una porción de arroz blanco. Para este arroz clásico usamos una olla con una taza de arroz más 2 de agua. Esto se lleva a fuego medio por 20 minutos con sal y especias a gusto.
Postre: “Lo que se hereda no se hurta”
Manzada asada al vino.
Ingredientes:
- 4 Manzanas rojas
- 1/2 Taza de nueces
- 2 Cucharadita de canela en polvo
- 1 Taza de late harvest
- 4 Cucharadas de crema Cardamomo en polvo
Preparación:
- Comenzamos haciendo un agujero de media profundidad a nuestras manzanas, sacando el tallo y el centro, como un tomate relleno.
- En un recipiente tenemos los trocitos restantes de manzana. Los mezclamos con nueces, canela y cardamomo. Reservamos esta mezcla.
- A nuestras manzanas ahuecadas le agregamos un chorrito de late harvest y llenamos con nuestra mezcla.
- En una fuente para horno agregamos otra taza de late harvest con un poco de agua y ponemos nuestras manzanas rellenas. Esto se va al horno a unos 180 grados durante unos 25 minutos.
- Para emplatar nuestras manzanas ponemos una al centro y adornamos con un poco de canela el plato. Podemos sumar crema para acompañar.