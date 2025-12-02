Ecuador vs Uruguay: Hora y dónde ver EN VIVO partido por la Liga de Naciones Femenina - Chilevisión

La Tri llega en el cuarto puesto de la tabla y busca seguir sumando de a tres, mientras que al conjunto de la Celeste le urge una victoria para poder escalar de puestos y meterse en zona de repechaje.
Martes 2 de diciembre de 2025 | 08:44
Este martes 2 de diciembre se disputará una nueva jornada de la Liga de Naciones Femenina, en la que Ecuador y Uruguay buscarán un cupo directo al Mundial de Brasil 2027.
La Tri se ubica en el cuarto puesto de la tabla y está en zona de clasificación a repechaje. Mientras que las Celestes se encuentran en el octavo lugar, fuera de zona de clasificación con un solo punto.
El encuentro se disputará en el Estadio Parque Viera, en Montevideo, y se podrá seguir a través de Chilevisión.
El partido de Ecuador ante Uruguay se podrá seguir en vivo a través de las pantallas de Chilevisión, desde las 18:00 horas de este martes.
El duelo será transmitido en la pantalla abierta de Chilevisión, el sitio de CHV Deportes, la señal online y la app MiCHV.
Para descargar la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, debes seguir los siguientes pasos: