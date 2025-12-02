Ecuador vs Uruguay: Hora y dónde ver EN VIVO partido por la Liga de Naciones Femenina - Chilevisión

Este martes 2 de diciembre se disputará una nueva jornada de la Liga de Naciones Femenina, en la que Ecuador y Uruguay buscarán un cupo directo al Mundial de Brasil 2027.

La Tri se ubica en el cuarto puesto de la tabla y está en zona de clasificación a repechaje. Mientras que las Celestes se encuentran en el octavo lugar, fuera de zona de clasificación con un solo punto.

El encuentro se disputará en el Estadio Parque Viera, en Montevideo, y se podrá seguir a través de Chilevisión.

Hora y dónde ver EN VIVO el partido de Ecuador vs Uruguay

El partido de Ecuador ante Uruguay se podrá seguir en vivo a través de las pantallas de Chilevisión, desde las 18:00 horas de este martes.

El duelo será transmitido en la pantalla abierta de Chilevisión, el sitio de CHV Deportes, la señal online y la app MiCHV.

¿Cómo descargar la APP MiCHV?

Para descargar la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, debes seguir los siguientes pasos: