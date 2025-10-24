Aguinaldo de Navidad: Consulta con tu RUT si recibes el aporte en dinero - Chilevisión

A continuación, revisa de cuánto es el monto en 2025, los requisitos y si te corresponde recibirlo usando únicamente tu RUT.

Aunque aún quedan exactamente dos meses, ya son muchos quienes se preguntan si recibirán el Aguinaldo de Navidad, el importante beneficio que todos los años entrega el Estado.

Se trata de un aporte económico automático destinado a personas pensionadas que cumplan una serie de requisitos para el mes de noviembre.

Consulta con tu RUT

El monto del Aguinaldo de Navidad se paga directamente junto a la pensión de diciembre.

Haciendo clic en este enlace (o bien, pinchando la foto de abajo) puedes revisar la fecha y forma de pago:

¿De cuánto es el monto?

Si eres beneficiario/a del Aguinaldo de Navidad, debes saber que el monto base entregado es de $29.055.

A su vez, tienes que conocer que puedes optar a aumentarlo: por cada carga familiar acreditada, el monto incrementa $16.415.

¿Cuáles son los requisitos?

Para recibir el Aguinaldo de Navidad para pensionados, debes cumplir alguno de los siguientes requisitos al 30 de noviembre: