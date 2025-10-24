 Aguinaldo de Navidad: Consulta con tu RUT si recibes el aporte en dinero - Chilevisión
30 kilos de droga y millones en efectivo: Lo que se sabe de la incautación vinculada a detenidos por muerte de Esteban Hermosilla Violento paseo de curso en El Quisco: Apoderado protagoniza riña y agrede a estudiante de 13 años con arma blanca Fatal accidente: Hombre muere atropellado en Ruta 68 en dirección hacia la costa Incidentes en el INBA: Camioneta del rector fue vandalizada tras nueva jornada de protesta Destacan a Chile en prestigiosa revista por plan de vacunación contra el virus sincicial
24/10/2025 11:21

Aguinaldo de Navidad: Consulta con tu RUT si recibes el aporte en dinero

A continuación, revisa de cuánto es el monto en 2025, los requisitos y si te corresponde recibirlo usando únicamente tu RUT.

Publicado por CHV Noticias

Aunque aún quedan exactamente dos meses, ya son muchos quienes se preguntan si recibirán el Aguinaldo de Navidad, el importante beneficio que todos los años entrega el Estado.

Se trata de un aporte económico automático destinado a personas pensionadas que cumplan una serie de requisitos para el mes de noviembre.

A continuación, revisa de cuánto es el monto en 2025, los requisitos y si te corresponde recibirlo usando únicamente tu RUT.

Consulta con tu RUT

El monto del Aguinaldo de Navidad se paga directamente junto a la pensión de diciembre.

Haciendo clic en este enlace (o bien, pinchando la foto de abajo) puedes revisar la fecha y forma de pago: 

¿De cuánto es el monto?

Si eres beneficiario/a del Aguinaldo de Navidad, debes saber que el monto base entregado es de $29.055.

A su vez, tienes que conocer que puedes optar a aumentarlo: por cada carga familiar acreditada, el monto incrementa $16.415.

¿Cuáles son los requisitos?

Para recibir el Aguinaldo de Navidad para pensionados, debes cumplir alguno de los siguientes requisitos al 30 de noviembre:

  • Beneficiarios/as de la Pensión Garantizada Universal (PGU) o de la Pensión Básica Solidaria de Invalidez (PBSI).
  • Pensionados/as del Instituto de Seguridad Laboral (ISL).
  • Pensionados/as de las ex Cajas de Previsión y ex Servicio de Seguro Social (INP, actualmente IPS).
  • Pensionados/as de Caja de Previsión de Dipreca y Capedrena.
  • Pensionados/as de las Mutualidades de Empleadores.
  • Pensionados/as de reparación: Rettig y Valech.
  • Pensionados/as de AFP o compañías de seguro con garantía estatal o Aporte Previsional Solidario (de Vejez o de Invalidez).
  • Beneficiarios/as de la indemnización compensatoria especial para la industria del carbón.
  • Beneficiarios/as del Subsidio por Discapacidad Mental.
