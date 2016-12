Senador Navarro y diferencias en Nueva Mayoría: "Hay que aprender a convivir"

El senador del MAS le restó importancia a las diferencias que han reflotado entre la Democracia Cristiana y el Partido Comunista, a raíz de la situación que se vive en Venezuela. "Nadie dijo que iba a ser una convivencia fácil, Rodrigo Peñailillo no es el juez de paz entre la DC y el PC", aseguró el timonel del Movimiento Amplio Social.

El ex PS señaló que lo que se vivirá a contar del 11 de marzo y los temas nacionales que los unen no empañarán la unidad en la Nueva Mayoría. "Hay que aprender a convivir, y yo estoy optimista, porque estas diferencias que son en el ámbito internacional no van a opacar nuestras coincidencias y desafíos en el ámbito nacional", señaló Navarro.