Ministro Larroulet y senadora Rincón sostienen primera reunión bilateral

Más de dos horas duró la reunión que sostuvieron el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Cristián Larroulet, con su sucesora la senadora Ximena Rincón. En la cita de coordinación de traspaso de la cartera, se informó del detalle del funcionamiento del ministerio y se realizó un análisis de cada división, además se entregaron las tareas permanentes del ministerio y se plantearon los proyectos de ley que se están debatiendo en el Parlamento.

El ministro de la Segpres declaró que "el gobierno tiene una agenda legislativa muy importante, este ministerio tiene una agenda legislativa muy importante. Voy a mencionar uno que también está en la agenda de la Presidenta electa Michelle Bachelet, que es el de avanzar en transparencia y probidad pública".

Al consultarle sobre el AVP Larroulet señaló que "ya anunciamos que vamos a reiterar la urgencia de ese proyecto la semana que viene".

Por su parte, Ximena Rincón indicó que "hemos revisado la estructura del ministerio desde lo administrativo hasta la agenda legislativa con cada una de las divisiones y fijamos la agenda de trabajo. Vamos a seguir conversando la próxima semana".

Consultada sobre sus dichos sobre su deseo de volver al Senado, la futura ministra que "los que han visto mi trabajo político en los distintos ámbitos en que me he comprometido saben que mi compromiso es de 100% y esa no va a esa la excepción. El explicitar un deseo no tiene que ver con la falta de compromiso".