Los nuevos subsecretarios del gobierno de Michelle Bachelet

Subsecretaría del Interior: Mahmud Aleuy Peña y Lillo

Ingeniero Comercial del UNIACC y Diplomado en Planificación Estratégica del Instituto de Estadísticas, Sao Paulo, Brasil. Entre los años 2008 y 2009 fue Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo.



Subsecretaría de Relaciones Exteriores: Edgardo Riveros Marín

Abogado de la Universidad Católica, Magíster en Ciencias Políticas y Derecho Internacional Público en la Universidad de Bonn en Alemania. Entre 2006 y 2010 fue Subsecretario General de la Presidencia.



Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo: Ricardo Cifuentes Lillo

Licenciado en Pedagogía en Historia y Geografía, Universidad de La Serena y licenciado en Ciencias Sociales del Instituto Latinoamericano de Doctrina y Estudios Sociales ILADES. Diplomado en Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Católica de Lovaina. Entre 2006 y 2010 fue Intendente Regional de Coquimbo.



Subsecretaría de Prevención del Delito: Antonio Frey

Sociólogo de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Magíster en Gestión y Políticas Públicas, de la Universidad de Chile; Candidato a Doctor en Ciencias Políticas, Universidad Grenoble II, Francia. Actualmente es Director de Seguridad Vecinal, Ilustre Municipalidad de Santiago.



Subsecretaría de Defensa: Marcos Robledo Hoecker

Cientista Político y Periodista de la Universidad de Chile. Master of Arts in National Security Affairs del Colegio Naval de Postgrado (NPS), en Monterrey, California. Actualmente es profesor de relaciones internacionales, política exterior y diseño de investigación de la Escuela de Ciencia Política e investigador en la Universidad Diego Portales.



Subsecretaría de las Fuerzas Armadas: Carolina Echeverría Moya

Asistente Social de la Universidad Católica y Master en Ciencias Militares de la Academia de Guerra del Ejército de Chile. Entre 2006 y 2010 fue Subsecretaria de Marina.



Subsecretaría de Hacienda: Alejandro Micco Aguayo

Ingeniero Civil Industrial de la Universidad de Chile. Máster en Ciencias de la Ingeniería de la Universidad de Chile y Doctor en Economía de la Universidad de Harvard. Actualmente es profesor de la Universidad de Chile.



Subsecretaría General de la Presidencia: Patricia Silva Meléndez

Abogada de la Universidad Central. Fue Directora del Trabajo entre 2006 y 2010.



Subsecretaría General de Gobierno: Rodolfo Baier Esteban

Periodista Universidad ARCIS e integrante del Consejo Nacional de Televisión.



Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño: Katia Trusich

Abogada de la Universidad de Chile y Doctora en Biología y Ciencias Sociales de la Universidad de Salamanca.



Subsecretaría de Pesca: Raúl Súnico Galdámez

Ingeniero de Ejecución en Administración de Empresas en el Instituto Profesional Virgilio Gómez. Diputado por el Distrito N°43 entre 2006 y 2010.



Subsecretaría de Turismo: Javiera Montes Cruz

Geógrafa de la Pontificia Universidad Católica, Master in Urban Management Domus Academy de la University Of Wales Milan, Italia.



Subsecretaría de Evaluación Social: Heidi Berner Herrera

Ingeniera Comercial de la Universidad de Chile, Mención Economía. Master en Administración Pública, Kennedy School of Government, Harvard University. Entre 2006 y 2010 fue Jefa División Control de Gestión Pública, Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda.



Subsecretaría de Servicios Sociales: Juan Eduardo Faúndez Molina

Sociólogo de la Universidad de Chile. Master en Sociología Universidad Complutense de Madrid. Entre 2006-2010 fue Director Nacional del Instituto Nacional de la Juventud (INJUV).



Subsecretaría de Educación: Claudia Peirano Rodríguez

Ingeniera Comercial con mención en Economía de la Universidad de Chile. Es Magíster en Economía con mención en Políticas Sociales ILADES/Universidad de Georgetown. Entre 2006 y 2009 fue investigadora responsable del Área de Educación del Centro de Microdatos del Departamento de Economía de la Universidad de Chile.



Subsecretaría de Justicia: Marcelo Albornoz Serrano

Abogado de la Universidad de Chile. Ex Director Nacional del Trabajo. Profesor del Magíster de Recursos Humanos en la Escuela de Administración de la Pontificia Universidad Católica de Chile e Investigador de la Universidad Adolfo Ibáñez.



Subsecretaría del Trabajo: Francisco Javier Díaz Verdugo

Abogado de la Universidad de Chile, Master en Ciencia Política de la London School of Economics. Fue becario Fulbright en la Universidad de Pisttburgh. Fue director de Políticas Públicas en la Presidencia (2006-2010). Actualmente es investigador senior en CIEPLAN.



Subsecretaría de Previsión Social: Marcos Barraza Gómez

Psicólogo Social y Clínico de la Universidad de Santiago de Chile, egresado de Administración de Personal y posee un Postgrado en Psicología en la misma Universidad. Desde 2010 es Director Ejecutivo de ICAL.



Subsecretaría de OO.PP: Sergio Galilea

Ingeniero Civil Industrial por la Universidad de Chile. Magíster en Planificación del Desarrollo Urbano y Regional por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Fue Intendente de la Región de Los Lagos entre 2008 y 2010.



Subsecretaría de Salud Pública: Dr. Jaime Burrows Oyarzún

Médico Pediatra de la Universidad de Chile, Estudios de Postgrado en Administración en Salud de la Universidad de Chile, Magíster en Bioética de la Pontificia Universidad Católica de Chile y Candidato a Doctor en Ética de la Keele University – Institute for Law, Politics & Justice. Entre 2006 y 2010 fue Asesor del Ministro de Salud de Chile.



Subsecretaría de Redes Asistenciales: Angélica Verdugo

Magíster en Salud Pública de la Universidad de Chile y Magíster Especialización en Salud de la Universidad Andrés Bello.



Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo: Jaime Romero

Administrador Público de la Universidad de Santiago y Master © en Gestión Pública de la Universidad de Chile. Hasta marzo de 2013 se desempeñó como Jefe de Gabinete del Presidente del Senado.



Subsecretaría de Agricultura: Hugo Hernán Lara Torres

Profesor de Estado en Historia y Geografía de la Universidad del BioBio. Tiene un Postgrado en Gestión de Desarrollo Rural, de la Universidad de Zaragoza, España. Entre 2008 – 2009 fue jefe de la Unidad de Participación Ciudadana del INDAP.



Subsecretaría de Minería: Ignacio Moreno

Economista de Monpellier de Francia y Magíster en Gestión de Empresas en la misma Universidad. Entre 2006 y 2010 fue el Sub Gerente de Desarrollo de Enami.



Subsecretaría de Transportes: Cristián Bowen

Ingeniero y Economista de la Pontificia Universidad Católica y Master en Administración Pública de la Universidad de Harvard. Fue candidato a alcalde de Renca y trabajó en la ONG América Solidaria.



Subsecretaría de Telecomunicaciones: Pedro Huichalaf

Abogado y Magíster en Derecho Informático y de Telecomunicaciones de la Universidad de Chile. Se desempeña como Asesor Jurídico Parlamentario en tecnología y telecomunicaciones. Es abogado de la división Jurídica de la Subsecretaría de Telecomunicaciones.



Subsecretaría de Bienes Nacionales: Miguel Moreno García

Ingeniero en Ejecución mención Electricista de la Universidad de Santiago de Chile e Ingeniero Comercial de la Universidad de La República. Fue Director de la Empresa Nacional del Petróleo, ENAP.



Subsecretaría de Energía: Jimena Jara Quilodrán

Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Master en Derecho Público, mención en Derecho Constitucional. Master of Law (LLM) en Derecho Regulatorio. Actualmente es abogada de la CENABAST.



Subsecretaría de Medio Ambiente: Marcelo Mena

Ingeniero Civil Bioquímico, MS y PhD en Ingeniería Ambiental de la Universidad de Iowa. Post Doctorado del MIT Joint Program on the Science and Policy of Global Change.



Subsecretaría del Deporte: Nicole Sáez

Licenciada en Ciencias de Actividad Físicas de la Universidad de Santiago y Terapeuta en Actividad Física y Salud de la misma Universidad. Actualmente se desempeña en la Municipalidad de Peñalolén en la Secretaría Ejecutiva de los Juegos Odesur 2014.



Sub Directora del Sernam: Gloria Maira Vargas

Economista, egresada de Maestría en Ciencias Sociales con especialización en Género de FLACSO-Ecuador. Integrante de la Coordinación de la Red Chilena contra la Violencia Sexual y Doméstica de Chile.



Sub Directora del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes: Lilia Concha Carreño

Profesora de Educación Diferencial de la Universidad Católica Raúl Silva Henríquez, con un Magíster en Educación de la Universidad Católica de Chile. Actualmente es Directora de la Escuela de Educación de la Universidad Alberto Hurtad