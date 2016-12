Jaime Quintana respondió dichos de Escalona en Tolerancia Cero: "No es muy valiente eludir las primarias"

El timonel del PPD, Jaime Quintana, respondió a los dichos del ex senador PS, Camilo Escalona, quien en su participación en Tolerancia Cero ayer, realizó alusiones directas hacia él y el senador Guido Girardi, quienes han levantado la crítica de la falta de convicción por no haber realizado las transformaciones en los años que gobernó la Concertación.

El ex presidente del Partido Socialista indicó que "no estoy dispuesto a aceptar que se arroguen una autoridad moral que no tienen", agregando que "me enojo por descalificaciones hacia las personas, que hay detrás de las palabras de Girardi y Quintana".

Uno de los aludidos, el senador Quintana, respondió hoy durante la firma del proyecto de reforma tributaria. El presidente del PPD señaló que "los que tienen una mirada conservadora también tienen un espacio en Chile y hay que escucharlas".

"Él (Escalona) tiene todo el derecho a defender la educación privada como lo hizo, y buscar la manera de impedir la asamblea constituyente y la participación de los chilenos", afirmó Quintana.

Por último aseguró que no considera a Escalona dentro de la vereda progresista y respecto al concepto de cobardía que señaló el ex senador PS, Quintana concluyó que "no sé a qué se refería, nunca hice ninguna impugnación a nadie, fui clarito, pero tampoco es muy valiente eludir las primarias".