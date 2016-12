Ignacio Walker le responde a Lavín: "Que se preocupe de su sector, porque la cosa está un poco desordenada"

El ex candidato presidencial Joaquín Lavín sostuvo ayer en Tolerancia Cero que la Democracia Cristiana ya no tiene el poder de veto en la Nueva Mayoría, siendo el PC el nuevo partido que lo ejerce. "El eje no lo está poniendo la DC, está mucho más a la izquierda", puntualizó el jefe de campaña de la abanderada de la Alianza.



Por su parte el máximo timonel de la DC, Ignacio Walker, respondió a los dichos del generalísimo de Evelyn Matthei, asegurando que se debe preocupar de su sector. "Hay mucho desorden en su sector y eso no es bueno para el país", indicó.





"Tal vez tenemos algunas debilidades, pero la verdad hemos dado una demostración de un acuerdo electoral en materia presidencial, parlamentaria y de consejeros regionales que asegura gobernabilidad democrática, estabilidad política, crecimiento económico y equidad social" agregó Walker.