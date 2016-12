Michelle Bachelet visitó al ex Presidente Patricio Aylwin en su cumpleaños 95

El cumpleaños número 95 del ex Presidente Aylwin, estuvo marcado por emblemáticas visitas como la del Mandatario Sebastián Piñera y la ex Presidenta Michelle Bachelet.



La presidenciable de la Nueva Mayoría se refirió a Patricio Aylwin como "un hombre honesto y sabio". "Todos sabemos la vida que don patricio ha dedicado al servicio público y a la construcción de una sociedad más justa", agregó Bachelet.



En la escueta intervención de la ex Mandataria a los medios después de su visita, reveló parte de su conversación con el cumpleañero: "Hemos conversado sobre el futuro y los desafíos de nuestro país, de cómo seguir adelante para derrotar la desigualdad y tener una sociedad más integrada, moderna, que siga surgiendo, pero más integrada y solidaria".