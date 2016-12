Michelle Bachelet: "Las injusticias del binominal se grafican en Soledad Alvear, Alberto Undurraga y Camilo Escalona"

Michelle Bachelet celebró junto a algunos diputados electos de la Nueva Mayoría, donde destacó tener mayor candidatas de parlamentarios que la Alianza. "Vamos a tener mayoría en ambas cámaras del Congreso, eso es un gran triunfo", señaló.



La ex Presidenta indicó que "el país ha votado mayoritariamente por propuestas que hemos hecho para que Chile sea más moderno, con menos abusos, sin letra chica y con mejores oportunidades para todos".



También tuvo palabras críticas para el sistema binominal que rige en las elecciones parlamentarias, centrándose específicamente en tres personajes que no ganaron las elecciones. "Soledad Alvear, Alberto Undurraga y Camilo Escalona son tres grandes servidores públicos que no fueron electos", aseguró Bachelet.



Finalmente descartó una campaña confrontacional de cara a la segunda vuelta el 15 de diciembre con Evelyn Matthei, diciendo que "no ofreceremos recetas mágicas, no vamos a usar el miedo para descalificar a nadie, por eso invito a sumarse al proyecto a todas las personas que creen en un Chile justo, digno e inclusivo, ese es el Chile que nos merecemos".