Evelyn Matthei y la salida de Lavín como jefe de campaña: "Lo quiero como a un hermano"

Emoción y lágrimas marcaron la despedida de Joaquín Lavín como jefe de campaña de Matthei, quien lloró al anunciar el retiro del ex ministro de Desarrollo Social. "Pocas veces en mi vida he visto su generosidad, liderazgo y rectitud", puntualizó.



La candidata que competirá en segunda vuelta con Michelle Bachelet confesó que Lavín la llamó para comunicarle que ponía su cargo a disposición para "realizar un vuelco en la campaña". Matthei indicó que le dió "ataque" y al comienzo mostró su negativa.



"Lo quiero como a un hermano, pocas veces uno llega a querer, respetar y agradecer tanto a un ser humano, es un tipazo", aseguró entre lágrimas la ex ministra del Trabajo.



Finalmente presentó a los rostros de su nuevo comando liderado por los diputados electos Karla Rubilar (RN), Felipe Kast (Evópoli) y el alcalde de Estación Central, Rodrigo Delgado (UDI). "Queremos darle un vuelco espectacular a esta campaña porque realmente creemos que se puede", indicó Evelyn Matthei.



Otros de los políticos que se sumaron al comando de Matthei son Andrea Molina, Luciano Cruz-Coke, Cristián Monckeberg, Gustavo Hasbún, Mario Desbordes, Marcela Sabat y Jaime Bellolio.