Patricio Melero: "En la UDI sólo tenemos gratitud hacia Moreira, pocos apostaban por su triunfo"

El diputado Patricio Melero aseguró que "en la UDI lo único que tenemos es gratitud hacia Iván Moreira, supo con mucha fuerza y gran ánimo enfrentar una elección que era adversa, que pocos apostaban por su triunfo".



"Va a ser un gran senador, va a representar con mucha energía a la Región de los lagos" agregó el máximo timonel de la UDI.



Consultado sobre las palabras de Moreira donde dejó a entrever cierta independencia a la hora de votar, tras, según sus dichos, "ser mandado a morir al sur", Patricio Melero le bajó el perfil a la situación indicando que "él hace algo que es propio del ejercicio del cargo, Iván Moreira va a actuar con lealtad y consecuencia al partido, no tengo ninguna duda de eso".



Sin embargo dejó en claro que no ve nada de negativo a votar de forma independiente las temáticas regionales. "Y si en alguna oportunidad tiene que defender alguna inquietud de su región, que no necesariamente tenga una visión nacional, me parece que es una legítima acción de un representante popular", sentenció Melero.