Osvaldo Andrade y visión de Matthei sobre reforma tributaria: "En los 90 los hechos desmintieron a los agoreros del desastre"

El Presidente del Partido Socilista, Osvaldo Andrade, respondió a los dichos de la ex candidata presidencial de la Alianza, Evelyn Matthei que realizó ayer en Tolerancia Cero, quien señaló que la "reforma tributaria es un desastre para el país.

"Cuando el Presidente Aylwin en el año 90 anunció su reforma tributaria importante, escuchamos lo mismo, por supuesto la señora Matthei estaba más preocupada de Pinochet", contestó el diputado PS.

Andrade aseguró que "escuchamos que iba a ser un desastre, que disminuiría la inversión, que iba a aumentar el desempleo y parece que los hechos desmintieron a los agoreros del desastre".

"Cada vez que se ha planteado una reforma en beneficio de los que menos tienen, escuchamos de la derecha y sus voceros, de los empresarios y sus voceros las mismas cosas", agregó el presidente PS.

El ex ministro del Trabajo asistió a la conmemoración de los 81 años del Partido Socialista, que se realizó en el monumento del ex Presidente Salvador Allende en la Plaza de la Constitución.

Tras el acto, el diputado indicó que fueron a contarle al ex Mandatario que están participando del gobierno de la Nueva Mayoría "con un programa ambicioso que no me cabe duda que él (Salvador Allende) respaldaría plenamente".