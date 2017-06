Osvaldo Andrade sobre el supuesto término de la Concertación: "Yo no mato las cosas"

El diputado socialista indicó que él no mata las cosas, en referencia al supuesto término de la Concertación que otros partidos y personeros políticos han asegurado. "No mato las cosas, mientras no tenga nada nuevo que proponer, como entiendo que estamos en un proceso de construcción, esperaré a que ese proceso se desarrolle", expresó Osvaldo Andrade.

El timonel del PS puso paños fríos en esta discusión, aclarando que bajo su punto de vista "los procesos políticos van decantando en la medida que van madurando y como lo dijimos el 2011, vamos a avanzar en la construcción de un nuevo referente, hoy está en construcción y es un acuerdo político programático que se llama Nueva Mayoría, no soy de los impacientes".

Para Andrade, el rol de Michelle Bachelet en la Nueva Mayoría no puede interpretarse como un bastión, pues aseguro que ese concepto es totalmente contrario a la función de la Presidenta electa.

"Cuando el 62% de los chilenos se pronunciaron por ese liderazgo, yo creo que Michelle Bachelet es la esperanza de que se realicen en Chile los cambios que se requieren, todo lo contrario a un bastión", manifestó el presidente del Partido Socialista.