Mario Desbordes: "Lamento que respuestas de Bachelet hayan sido: lo vamos a ver y lo vamos a estudiar"

Mario Desbordes (RN), quien se sumó a las filas del comando más íntimo de la abanderada de la Alianza de cara al balotaje del 15 de diciembre, aseguró después del debate de la Archi que "Evelyn Matthei contestó, no evadió respuestas".



El ex candidato a diputado realizó críticas a la candidata de la Nueva Mayoría por el contenido de sus palabras a sólo 8 días de las elecciones. "Lamento que muchas respuestas de Bachelet hayan sido: ´lo vamos a ver, lo vamos a estudiar´ yo creo que a estas alturas una candidata presidencial no puede responder eso".



También se refirió a los respaldos y señales que ha recibido Michelle Bachelet de diferentes organizaciones y políticos, restándole importancia a la situación. "Ayer vimos como Alfredo Sfeir a título personal le da el apoyo y el Partido Ecologista se lo resta de inmediato, así que son apoyos un poco débiles, pero está bien, está haciendo su parte", sentenció Desbordes.



"Nosotros creemos que los apoyos de Evelyn Matthei no están entre la gente que fue a votar en la primera vuelta por un candidato derrotado", agregó el secretario general de Renovación Nacional.