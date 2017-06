Mariana Aylwin: "Hay expectativas desmedidas del gobierno sobre la reforma educacional"

La ex ministra manifestó su opinión sobre la reforma educacional del gobierno, situando al fin del copago y la gratuidad en todo el sistema como los puntos altos. "Aunque en la ley no está garantizado para los que cobran más alto y eso habrá que verlo porque es un compromiso de la Presidenta", indicó.

"El punto más bajo es pagar una cantidad de plata, como 2.700 millones de dólares en infraestructura que ya existe, me parece una aberración, esa plata se necesita en educación inicial", agregó la hija del ex Presidente Aylwin.

En general sobre los proyectos del ejecutivo señaló que "esta es una reforma muy compleja, se va a gastar mucha pólvora en gallina (...) Sobre esta reforma hay expectativas desmedidas del gobierno, cree que va a tener una más inclusiva, menos desintegrada, y yo creo que no va a ser tanto"

Aylwin también criticó el clima de diálogo que se está llevando a cabo en torno a las medidas del gobierno: "Me choca que cuando una da una opinión y haciendo una advertencia, yo no estoy descalificando, la respuesta es que ella no puede opinar porque tiene intereses, yo no tengo ningún interés pecunario, dirijo una institución sin fines de lucro igual que las que el gobierno quiere implementar"

Finalmente apuntó sus dardos contra el presidente del PS: "El señor Andrade dice que yo mejor me dedique a ver el loto... por qué no contesta con argumentos, los argumentos que yo estoy dando"