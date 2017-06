La carta contra la gratuidad que firmó la próxima subsecretaria de Educación

La polémica carta también fue firmada por los ex ministros de Educación Mariana Aylwin, Harald Beyer y Mónica Jiménez.

Prioridades en la educación

Señor Director:

La educación juega un papel clave para avanzar en mayores niveles de igualdad y movilidad social, así como también en la expansión de las libertades y oportunidades de las personas. Para alcanzar estos propósitos, es sumamente importante el nivel educativo donde se invierten los recursos adicionales que se destinarán a la educación.

Las diferencias de habilidades cognitivas y socioemocionales comienzan a manifestarse desde muy temprano, porque las brechas en el capital cultural de los hogares son muy marcadas y ellas influyen en la adquisición de dichas habilidades. Es por eso que se debe privilegiar la educación preescolar durante los próximos años. No obstante los avances de años recientes, aún estamos lejos de tener una cobertura amplia y una calidad de alto nivel para todos, absolutamente indispensables para compensar las diferencias de origen.

Si hubiese que elegir una segunda prioridad, ella sería la educación escolar, que permite consolidar los esfuerzos realizados en educación preescolar. En este nivel educativo, a pesar de los incrementos de recursos observados desde 2008, en particular a través de la subvención escolar preferencial, nos parece que el compromiso financiero es aún insuficiente. Se requiere de un mayor financiamiento, entre otros motivos, para asegurar el desarrollo de una carrera profesional docente que atraiga a los mejores talentos a la educación y que les otorgue una proyección laboral que en la actualidad está ausente.

En el ámbito de la educación escolar no se puede desconocer el abandono en que se en encuentra la educación técnico-profesional que atiende mayoritariamente sectores vulnerables de la población, y que requiere profundas transformaciones. Abordar este desafío también supone importantes recursos, pero ofrecerá oportunidades renovadas a nuestros niños y jóvenes de menores recursos.

Por estas razones, quisiéramos aportar al debate de políticas públicas en educación, señalando que nos preocupa que nuestros líderes políticos estén pensando en extender de modo masivo, más allá de la gradualidad que puede acordarse, una política amplia gratuidad en educación superior. Se trata de montos cuantiosos que en un mundo de recursos escasos significará necesariamente postergar la reducción de los déficits en educación preescolar y escolar antes mencionados. Quisiéramos que se allegaran la mayor cantidad de recursos a la educación, pero sabemos que los países tienen que equilibrar los gastos públicos en diversas áreas prioritarias.

Creemos que en las circunstancias actuales es razonable acotar la gratuidad a las proporciones que sean razonables para no desalentar el acceso a la educación superior de los más vulnerables. Los mecanismos preferentes de financiamiento estudiantil deben ser otros. Por ejemplo, un crédito contingente al ingreso que podría extenderse al noveno decil. Si se eligiera este instrumento, las tasas de interés y el número máximo de años de pago deberían ser razonables, de modo que su pago no sea oneroso para los graduados que durante su vida laboral no alcancen ingresos suficientes. En estos casos la deuda se extinguirá antes de ser satisfecha en plenitud. En un esquema de estas características se incorporaría de modo automático una beca para los egresados que obtengan bajos ingresos. Por supuesto, el legislador puede estudiar mecanismos alternativos a éste semejantes en espíritu.

Pedimos que los recursos que libera esta propuesta, respecto de la alternativa de extender ampliamente la gratuidad en la educación superior, se dediquen enteramente a la educación preescolar y escolar para asegurar en estos niveles una mayor calidad y equidad. Si se ajustan las prioridades en la dirección que planteamos, se hará una mayor contribución a la igualdad de oportunidades y a la movilidad social.

Mariana Aylwin

Patricia Matte

José Joaquín Brunner

Francisco Gallego

Sergio Urzúa

Claudia Peirano

Osvaldo Larrañaga

Patricio Meller

Jorge Manzi

Sylvia Eyzaguirre

Francisco Claro

Sergio Molina

Mónica Jiménez

Pablo González

Eduardo Engel

Andrea Repetto

Ernesto Treviño

José Miguel Benavente

Dagmar Raczynski

Álvaro Fischer

Alejandra Mizala

Bernardita Vial

Cristóbal Huneeus

Paulina Araneda

Gregory Elacqua

Harald Beyer

Publicada el miércoles 23 de noviembre de 2011, en El Mercurio

Para verla en digital clic acá