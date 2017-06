Javiera Blanco por Evelyn Matthei: "Es preocupante tener una candidata que pareciera caer en serias contradicciones"

"Michelle Bachelet es una ganadora a todas luces, son muy contundentes y claras sus propuestas, que es lo que le está planteando al país y cómo queremos cambiarle el rostro a Chile a través de cambios transformadores".



Con estas palabras Javiera Blanco, vocera de la candidata de la Nueva Mayoría, evaluó la participación de la ex Presidenta en el debate de la Archi.



Blanco también criticó los dichos que hoy reafirmó Matthei, donde compara su visión política con la Alemania de Ángela Merkel y la de Bachelet con la del Muro de Berlín. "Es preocupante tener una candidata que pareciera caer en serias contradicciones", señaló.



"La abanderada de la UDI nos dicen que quiere una Alemania de Merkel, que tiene reforma tributaria, educación gratuita y estado laico sin biblia, entonces no se entienden esas contradicciones vitales", agregó la ex directora de Paz Ciudadana.



Finalmente, la vocera del comando opositor, sostuvo que "tampoco se entiende que desconozca lo que cuesta su programa, que son 20 mil millones y lo dijo su jefe programático, entonces nos quedan muchas dudas con la abanderada de la UDI".